التدريب التقني تعلن عن 8411 وظيفة براتب 8 آلاف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن وجود 8411 فرصة تدريب منتهية بالتوظيف من خلال معاهد الشراكات الاستراتيجية الـ 24 التابعة لها بالشراكة مع القطاع الخاص والموزعة على مستوى المملكة بالشراكة، وبرواتب تصل إلى 8 آلاف ريال شهرياً بعد التخرج .

جاء ذلك خلال ورشة العمل الخاصة بمعاهد الشراكات الاستراتيجية التي أُقيمت مؤخراً بمدينة الرياض, بحضور الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة كليات التميز الدكتور عبدالله الوهيبي ومدير عام المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية الدكتور رياض آل الشيخ ومديري معاهد الشراكات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز المشرفة على المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية الدكتور فهد التويجري خلال افتتاحه الورشة, أن المؤسسة تحرص على تفعيل دور معاهد الشراكات الاستراتيجية كنموذج ناجح في تأهيل الشباب وتوطين التقنية، وربط ذلك مع مستهدفات المؤسسة في برنامج التحول الوطني بزيادة مشاركة القطاع الخاص في تأهيل الشباب إلى 35 شراكة استراتيجية في عام 2020, منوهاً بالدور الإيجابي للشريك الاستراتيجي ـ صندوق تنمية الموارد البشرية ـ في دعم المعاهد الغير ربحية، والقطاع الخاص المشارك في إنشاء تلك المعاهد والجهات الموظفة والسعي لاستمرارها وتميزها من خلال اعتمادها الذاتي .

وأفاد التويجري أن جميع المتدربين في معاهد الشراكات الاستراتيجية التابعة للمؤسسة وبشراكة مع كبرى شركات القطاع الحكومي والخاص، موظفون بعقود رسمية عبر برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف؛ حيث يستوجب على كل معهد توفير الفرص الوظيفية من قبل الجهات الموظفة من القطاع الخاص منذ الأيام الأولى؛ مؤكداً أن تلك المعاهد تمنح كل متدرب شهرياً ما بين 1500 ريال إلى 3000 ريال طوال فترة التدريب, بالإضافة إلى التأمين الطبي والتسجيل في التأمينات الاجتماعية .

كما تقدم المعاهد تخصصات نوعية روعي فيها حاجة سوق العمل كالإلكترونيات، والميكانيكا، والكهرباء، والغاز، وصناعة النقل، وصناعة الألبان، والسياحة، وتقنية المياه، وغيرها من المجالات المهنية، والموزعة في جميع مناطق المملكة؛ مشيراً إلى أن المؤسسة وشركائها أسهمت في إنشاء معاهد الشراكات الاستراتيجية لتوفير كوادر وطنية ذات تأهيل عالٍ، عبر زيادة وتعزيز جودة التدريب التقني والمهني في سوق العمل من خلال استقطاب خبرات تدريب عالمية تسهم في نقل التقنية وتطوير التدريب التقني؛ كالخبرات اليابانية والنيوزيلندية والكندية والأمريكية.