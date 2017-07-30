مصرع اثنين من قادة الانقلاب في هجوم للجيش اليمني على شبوة - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

لقي عدد من الميليشيات الحوثية الانقلابية مصرعهم بينهم اثنان من القادة في هجمات شنها الجيش اليمني في جبهة بيحان غربي محافظة شبوة جنوبي شرق ‏اليمن.‏

وأفادت مصادر ميدانية يمنية في تصريح أورده موقع ” 26 سبتمبر ” التابع للقوات المسلحة ، أن وحدة الصواريخ في ‏اللواء 26 مدرع قصفت بالصواريخ ‏والمدفعية مواقع وتحركات العناصر الانقلابية في ‏أطراف ريف طوال السادة ومنطقة وادي الدقيق من ‏المحورين الشمالي الغربي لمدينة بيحان ، مبينة أن الهجمات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى ‏والجرحى في صفوف الانقلابيين بينهم قائدان ميدانيان ‏وتدمير عدد من عتادهم العسكري .‏

وأشارت إلى أن قوات الجيش مسنودة من المقاومة ‏الشعبية استهدفت خطوط إمداد الميليشيا ‏الانقلابية في محيط وادي الدقيق ومنطقة البركة .‏