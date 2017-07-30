اليمن: استهداف الانقلابيين ميناء المخاء يهدف لنشر الخراب - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أكدت الحكومة اليمنية أن العملية الأخيرة التي أقدمت ‏عليها ميليشيات الانقلابيين باستهداف ميناء المخاء ‏الساحلي بقارب مسير محمل بالمتفجرات ليس لها من ‏هدف سوى الرغبة في نشر الخراب والدمار والقتل.‏

وجددت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية في بيان لها مطالبتها المجتمع الدولي بالضغط الجاد على الانقلابيين ‏واتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات ‏الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن ‏‏2216 لإيقاف همجية وإجرام الميليشيات، وفق وكالة الأنباء اليمنية ‏.

ووصفت الوزارة الحادثة بالجنونية والإجرامية ، مؤكدة في ذات الوقت أن الميليشيات تسعى من عملها الإجرامي ‏هذا إلى إيقاف العمل الجاري من أجل رفع جاهزية ‏الميناء الذي يقوم بدور مهم في إدخال المساعدات ‏الإنسانية التي تصل إلى محافظة تعز وأجزاء كبير من ‏مديريات محافظة الحديدة غربي البلاد .‏