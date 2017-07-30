القطريون يحجون إلى إيران - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

وزعت سفارة إيران في قطر، تذاكر مجانية على القطريين للذهاب لـ ” قم وأصفهان ” ، لمحاولة منعهم من الحج هذا العام.

يذكر أن وزارة أوقاف السلطات القطرية منعت القطريين من الحج ، وقد أغلقت التسجيل عبر موقعها الإلكترونى الخاص بالحج .

وتداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعى، الأمر بهاشتاج #قطرتمنع مواطنيها من الحج ، والذى اصبح ذى رواج على موقع ” تويتر ” ، و ” فيس بوك ” .