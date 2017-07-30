القطريون يحجون إلى إيران - صحيفة صدى الالكترونية

القطريون يحجون إلى إيران
وزعت سفارة إيران في قطر، تذاكر مجانية على القطريين للذهاب لـ ” قم وأصفهان ” ، لمحاولة منعهم من الحج هذا العام.
يذكر أن وزارة أوقاف السلطات القطرية منعت القطريين من الحج ، وقد أغلقت التسجيل عبر موقعها الإلكترونى الخاص بالحج .
وتداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعى، الأمر بهاشتاج #قطرتمنع مواطنيها من الحج ، والذى اصبح ذى رواج على موقع ” تويتر ” ، و ” فيس بوك ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30888 ] نشر منذ 1 ساعة
انا قلت راح يحجون لكعبة الهالك الخميني ,,,
خالد[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 22 دقيقة
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خالد[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 13 دقيقة
اعني الاعلام القطري ليش زعلتو من تعليقي
خالد[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 12 دقيقة
مره يقول انهم حجو لصفهان ومره يقول موجود بقطر
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5209 ] نشر منذ 8 دقائق
اعوذبالله لا يكون قيادة قطر تبي تشيع الشعب القطري
abofayza[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 دقائق
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