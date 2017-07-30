 القطريون يحجون إلى إيران - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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القطريون يحجون إلى إيران

القطريون يحجون إلى إيران
طلال الضوي(صدى):

وزعت سفارة إيران في قطر، تذاكر مجانية على القطريين للذهاب لـ ” قم وأصفهان ” ، لمحاولة منعهم من الحج هذا العام.

يذكر أن وزارة أوقاف السلطات القطرية منعت القطريين من الحج ، وقد أغلقت التسجيل عبر موقعها الإلكترونى الخاص بالحج .

وتداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعى، الأمر بهاشتاج #قطرتمنع مواطنيها من الحج ، والذى اصبح ذى رواج على موقع ” تويتر ” ، و ” فيس بوك ” .


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30888 ] نشر منذ 1 ساعة

انا قلت راح يحجون لكعبة الهالك الخميني ,,,

[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 22 دقيقة

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[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 13 دقيقة

اعني الاعلام القطري ليش زعلتو من تعليقي

[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 12 دقيقة

مره يقول انهم حجو لصفهان ومره يقول موجود بقطر

[ عدد التعليقات: 5209 ] نشر منذ 8 دقائق

اعوذبالله لا يكون قيادة قطر تبي تشيع الشعب القطري

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 دقائق

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