خمسينية تتهرب من ديونها بعمليات التجميل - صحيفة صدى الالكترونية

خمسينية تتهرب من ديونها بعمليات التجميل
أقدمت سيدة صينية تٌدعى تشو ناجوان 59 عاماً ، ومقيمة بمدينة ووهان في وسط الصين ، على إجراء عمليات تجميل بوجهها لتغيير شكلها كي تتفادى ديونا شخصية قدرها 25 مليون يوان (3.71 مليون دولار) .
وقال أحد ضباط الشرطة الصينية ، في تصريحات إعلامية ، انهم ” أصيبوا بالذهول ” لدى اعتقالهم المرأة التي فرت إلى مدينة شنتشن في جنوب شرق الصين بعدما أمرت محكمة في ووهان بأن تسدد ديونها ، مٌضيفاً ، كنا مندهشين للغاية، فقد بدت في الثلاثينات من العمر ومختلفة كثيرا عن الصور التي لدينا.
كما اعترفت المتهمة باستخدامها بطاقات هوية أشخاص آخرين للسفر في أنحاء البلاد بالقطار.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30888 ] نشر منذ 2 ساعتين
من له حيلة فااليحتال ,, بس ماسلكت هاالمره ,,,
,, حاولي مرة اخرى يمكن تسلك ,,
همس ~[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه مااستفادت شيء قبضو عليها ~
بس زييين بتكون مبسوطه بشكلها الجديد بالسجن ~
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 45 دقيقة
كل هالفلوس حطتها في عمليات التجمييل