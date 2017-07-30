خمسينية تتهرب من ديونها بعمليات التجميل - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أقدمت سيدة صينية تٌدعى تشو ناجوان 59 عاماً ، ومقيمة بمدينة ووهان في وسط الصين ، على إجراء عمليات تجميل بوجهها لتغيير شكلها كي تتفادى ديونا شخصية قدرها 25 مليون يوان (3.71 مليون دولار) .

وقال أحد ضباط الشرطة الصينية ، في تصريحات إعلامية ، انهم ” أصيبوا بالذهول ” لدى اعتقالهم المرأة التي فرت إلى مدينة شنتشن في جنوب شرق الصين بعدما أمرت محكمة في ووهان بأن تسدد ديونها ، مٌضيفاً ، كنا مندهشين للغاية، فقد بدت في الثلاثينات من العمر ومختلفة كثيرا عن الصور التي لدينا.

كما اعترفت المتهمة باستخدامها بطاقات هوية أشخاص آخرين للسفر في أنحاء البلاد بالقطار.