 محاولة قتل طليقة تميم بعد " الصورة العارية " - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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محاولة قتل طليقة تميم بعد ” الصورة العارية “

محاولة قتل طليقة تميم بعد ” الصورة العارية “
طلال الضوي(صدى):

ترددت أنباء عن تعرض نورة بنت هذال الدوسري، زوجة أمير قطر تميم بن حمد، الثالثة، والتي طلقها منذ أيام بدعوى تسريبها صورة له عاريا، لإصابة بطلق ناري نقلت على أثرها للعناية المركزة في حالة خطرة.

وكشفت مصادر أن مطلق النار هو خال جواهر بنت حمد بن سحيم زوجة تميم الأولى وأم ابنه البكر حمد.

فيما وردت رواية أخري تشير إلى أن زوجة تميم بخير، ولكنها تعرضت لاعتداء أسري بسيط، وأن ما تردد مجرد شائعات.

ولم يتثني لـ ” صدى ” التأكد من صحة المعلومات الواردة في الروايتين.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30888 ] نشر منذ 2 ساعتين

شؤونهم الأسريه مالنا ومالها ,,,

,, نبي العلوم اللي تهز عروشهم وكروشهم ،، هذي الأخبار اللي نشفق عليها ,,,

,, اما القشور تبقى قشور لافائدة منها ، ولا نفرح بها ولا تهمنا بشي ,,

[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 2 ساعتين

………………..

[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة الا بالله ~

طلاق ومحاولة قتل ~

كل ذَا عشان صوره ~

[ عدد التعليقات: 1874 ] نشر منذ 45 دقيقة

مالنا ومال اعراض الناس نسأل الله ان يسترنا فوق الارض ويوم العرض

[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 40 دقيقة

دوسريه جيبوها الوادي بساع

[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 33 دقيقة

مع كامل رفضي لسياسة ونهج حكومة قطرالرعناء الا ان شعب قطر غير شعب اسرائيل ، فهمتوا كلامي ؟

[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 11 دقيقة

لايهمونك انامجنونك واضح ان تعليقاتك غيرمحترمه وغيرمناسبه ان الاحظ دائما تعليقاتك يتم رفضها
انا اثق في الكنترول

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