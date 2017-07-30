محاولة قتل طليقة تميم بعد " الصورة العارية " - صحيفة صدى الالكترونية

محاولة قتل طليقة تميم بعد ” الصورة العارية “
ترددت أنباء عن تعرض نورة بنت هذال الدوسري، زوجة أمير قطر تميم بن حمد، الثالثة، والتي طلقها منذ أيام بدعوى تسريبها صورة له عاريا، لإصابة بطلق ناري نقلت على أثرها للعناية المركزة في حالة خطرة.
وكشفت مصادر أن مطلق النار هو خال جواهر بنت حمد بن سحيم زوجة تميم الأولى وأم ابنه البكر حمد.
فيما وردت رواية أخري تشير إلى أن زوجة تميم بخير، ولكنها تعرضت لاعتداء أسري بسيط، وأن ما تردد مجرد شائعات.
ولم يتثني لـ ” صدى ” التأكد من صحة المعلومات الواردة في الروايتين.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30888 ] نشر منذ 2 ساعتين
شؤونهم الأسريه مالنا ومالها ,,,
,, نبي العلوم اللي تهز عروشهم وكروشهم ،، هذي الأخبار اللي نشفق عليها ,,,
,, اما القشور تبقى قشور لافائدة منها ، ولا نفرح بها ولا تهمنا بشي ,,
رعد[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 2 ساعتين
………………..
همس ~[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله ~
طلاق ومحاولة قتل ~
كل ذَا عشان صوره ~
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 1 ساعة
………………………
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 1874 ] نشر منذ 45 دقيقة
مالنا ومال اعراض الناس نسأل الله ان يسترنا فوق الارض ويوم العرض
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 40 دقيقة
دوسريه جيبوها الوادي بساع
نهار السلام[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 33 دقيقة
مع كامل رفضي لسياسة ونهج حكومة قطرالرعناء الا ان شعب قطر غير شعب اسرائيل ، فهمتوا كلامي ؟
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 24 دقيقة
حرر الرد
فيصل[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 11 دقيقة
لايهمونك انامجنونك واضح ان تعليقاتك غيرمحترمه وغيرمناسبه ان الاحظ دائما تعليقاتك يتم رفضها
انا اثق في الكنترول