محاولة قتل طليقة تميم بعد " الصورة العارية " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

ترددت أنباء عن تعرض نورة بنت هذال الدوسري، زوجة أمير قطر تميم بن حمد، الثالثة، والتي طلقها منذ أيام بدعوى تسريبها صورة له عاريا، لإصابة بطلق ناري نقلت على أثرها للعناية المركزة في حالة خطرة.

وكشفت مصادر أن مطلق النار هو خال جواهر بنت حمد بن سحيم زوجة تميم الأولى وأم ابنه البكر حمد.

فيما وردت رواية أخري تشير إلى أن زوجة تميم بخير، ولكنها تعرضت لاعتداء أسري بسيط، وأن ما تردد مجرد شائعات.

ولم يتثني لـ ” صدى ” التأكد من صحة المعلومات الواردة في الروايتين.