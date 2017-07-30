" ⁠⁠⁠معادن " تبرم اتفاقية مع شركة تدوير وجمعية إنسان - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

وقعت شركة التعدين العربية السعودية “معادن ” اتفاقية شراكة مع جمعية إنسان وشركة ” تدوير” لتنفيذ مبادرة ” بصمتنا: اكفل يتيم بجهازك القديم ” ، والتي تهدف إلى تحويل الأجهزة الالكترونية والكهربائية التالفة والمستخدمة إلى مواد جديدة في صناعات أخرى، بحيث يمكن الانتفاع بها اقتصاديا، ليعود ريعها لصالح برامج جمعية ” انسان “.

ومن شأن هذه الشراكة المساهمة في توطين تقنية إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية في المملكة، وإيجاد فرص عمل للسعوديين مع أولوية التوظيف لأبناء جمعية إنسان، وكذلك دعم برامج الجمعية المختلفة الموجهة لأبنائها.

وقع الاتفاقية من جانب “معادن ” المهندس خالد بن صالح المديفر الرئيس وكبير المديرين التنفيذيين، وعن جمعية إنسان مدير عام الجمعية الأستاذ صالح بن عبدالله بن علي اليوسف، وعن شركة تدوير رئيس مجلس إدارتها الاستاذ عبدالرحمن العبيكان وذلك في مقر ” معادن ” الرئيس في الرياض.

وقال المهندس خالد بن صالح المديفر، إن هذه الاتفاقية تأتي في سياق التزام ” معادن ” بأن تكون جميع أنشطتها متوافقة مع المعايير البيئية الدولية، وتجسيدا لالتزام معادن بمبادئها في المسؤولية الاجتماعية، مبينا أن شركة التعدين العربية السعودية تملك، نظاماً شاملا لإدارة البيئة والصحة والسلامة وتحديد الأهداف ومراجعتها بما يضمن المحافظة على قدراتها واستمرار رسالتها في قيادة قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية.

وأكد المديفر ، حرص ” معادن” على الشراكات المثمرة والبناءة التي تدعم المجتمع، موضحا أن الشركة في عملية بحث دائم عن النماذج الناجحة والعمل التكاملي البناء بما يضمن تحقيق الاهداف المنشودة.

وقال “نحن سعداء بهذه الشراكة مع جمعية إنسان وشركة تدوير والتي ستساهم في دعم موارد جمعية إنسان لتغطية التزاماتها تجاه فئة عزيزة على مجتمعنا “.

من جانبه، أثنى مدير عام جمعية ” إنسان ” الأستاذ صالح بن عبدالله بن علي اليوسف على هذه الشراكة التي تجسد تكامل كافة القطاعات السعودية لتقديم خدماتها الاجتماعية، لمختلف شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستكون لها انعكاساتها المستقبلية على التزام ” إنسان ” نحو المستفيدين منها، مثمنا لشركة معادن دورها الإنساني في العديد من المجتمعات التي تعمل فيها،ومثنياً على دور شركة تدوير المميز في المحافظة على البيئة.

وبدوره، اعتبر رئيس مجلس إدارة ” تدوير ” ، الاستاذ عبدالرحمن العبيكان الشراكة مع ” معادن ” و ” إنسان ” ، أنموذجا يحتذى به نحو العمل التكاملي لخدمة المجتمع، بأفكار خلاقة ومستدامة، تضمن استمرارية العطاء للفئات المستهدفة بالدعم، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعكس القيم المشتركة بين الجهات القائمة على الاتفاقية.

يشار إلى أن ” معادن ” ووفقا للاتفاقية ستوفر الأجهزة الالكترونية من مختلف مناجمها ومجمعاتها الصناعية المنتشرة حول المملكة لتقوم شركة تدوير بمعالجتها والاستفادة منها من خلال إعادة التدوير ليصب الناتج النهائي لصالح جمعية انسان بتنمية مواردها وتعزيز قدراتها.

وتمتلك معادن نهجا متفردا نحو التزامها بمبادئ المسؤولية الاجتماعية من خلال المبادرات النوعية والشراكات التكاملية مع الجهات المتخصصة بما يضمن تحقيق الأثر الإيجابي النوعي وفق نهج مستدام.