إيران و قطر .. البكاء على الأقصى !!  - صحيفة صدى الالكترونية

إيران و قطر .. البكاء على الأقصى !!
السعودية .. الإمارات .. البحرين .. مصر
أربعة دول
تبعتها دول
بعد أن نفد صبرها .. قطعت علاقاتها
مع حكومة قطر
منذ زمن قالوا :
قطر مصدر خطر
ولا عجب !!!
منذ زمن
قد قالها العقوق !!
بعد الخناق
إسرائيل تقفل أبواب المسجد الأقصى !!
ودماء تراق
حول الصخرة والبُراق
لماذا ؟!!
يحدث تحديدا بعد الخناق !!
اسألوا حكومة قطر !!
فـ ربما لديها الجواب
أو شيء .. من فصل الخطاب
هنا استفهم
لست أعلم
لكني أقول :
من عق أباه
قد عق أخاه
*
إيران تبكي على الأقصى وتتوعد إسرائيل !!
أفٍ لهم !!
ويمكرون !!
بالله .. كيف يبكون؟!!
وهم يصوّبون
تلك السهام
نحو البيت الحرام
ألا تعجبون ..!!
كيف يبكون ؟!
وقد قتّلوا الحجيج !!
ألا تعجبون ؟!
كيف يبكون ؟!
خارج النص :
مالذا الموت؟ لايزال مخيفا
كل يوم ينال منا شريفا
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