بالفيديو.. عمرو مصطفى يوبخ شيرين لإسائتها لعمرو دياب - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

انتفض الملحن المصري عمرو مصطفى ، للدفاع عن الهضبة النجم عمرو دياب ، عقب قيام الفنانة شيرين عبدالوهاب بالإساءه له وتوجيه إهانة له، أثناء تصريحاتها في المؤتمر الذي عقد على هامش مهرجان “ قرطاج ” الدولي بتونس.

ووجه عمرو مصطفى رسالة توبيخ لشيرين عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك قائلًا: “ عندما يتم استضافتي في أي برنامج خارج الحدود المصرية بكون حريص جدًا أني لا أعيب في أولاد بلدي من المهنة ،وبحافظ على شكلهم خصوصًا لو كان المذيع أو الصحافي غير مصري ”.

وتابع : “ لكن إنك تطلعي تشتمي الوحيد اللي واقف في وش التيار ضد الفن الهابط ،اللي أمثالك نشروه في البداية ،وحاولنا ننتشلك من القاع، وللأسف كنت أول واحد انتشلك بأغنية وطنية ” .

واختتم حديثه، قائلًا “ لكن مفيش فايدة للأسف.. الواطي عمره ما هيكون بني آدم ومسؤول.. عريتينا ”.

وكانت قد قالت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، إنها تعمدت الإساءة للفنان المصري عمرو دياب خلال حفل زفاف كندة علوش وعمرو يوسف، ولم تكن زلة لسان بقولها على عمرو “ راحت عليه خلاص ” .