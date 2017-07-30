احباط تهريب 1650 شاشة وبوردة جوال من الرياض إلى القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل (صدى):

ضبطت جمارك مطار القاهرة اليوم الأحد راكبا صينيا حاول تهريب 1650 وحدة شاشة وبوردة تليفونات هاتف جوال داخل حقائبه لدى وصوله من المملكة وتم إحتجاز المضبوطات وتحرير محضر تهريب جمركى ضد الراكب.

وقال ” سامى عبدالرحمن ” رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة الخطوط السعودية رقم 338 والقادمة من الرياض إشتبه ” أحمد دراز ” مدير الجمرك فى حقائب راكب صينى فتم تشكيل فريق برئاسة ” ماجد موسى ” و ” محمد عبدالباقى ” مديرى الحركى و ” حسن أبوزهرة ” و ” جمال شعبان ” لتفتيش حقائب الراكب وتبين وجود 1650 وحدة بوردة وشاشات تليفونات محمولة.

أمر ” سامى عبدالرحمن ” رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بإحتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب.