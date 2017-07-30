احباط تهريب 1650 شاشة وبوردة جوال من الرياض إلى القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

احباط تهريب 1650 شاشة وبوردة جوال من الرياض إلى القاهرة
ضبطت جمارك مطار القاهرة اليوم الأحد راكبا صينيا حاول تهريب 1650 وحدة شاشة وبوردة تليفونات هاتف جوال داخل حقائبه لدى وصوله من المملكة وتم إحتجاز المضبوطات وتحرير محضر تهريب جمركى ضد الراكب.
وقال ” سامى عبدالرحمن ” رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة الخطوط السعودية رقم 338 والقادمة من الرياض إشتبه ” أحمد دراز ” مدير الجمرك فى حقائب راكب صينى فتم تشكيل فريق برئاسة ” ماجد موسى ” و ” محمد عبدالباقى ” مديرى الحركى و ” حسن أبوزهرة ” و ” جمال شعبان ” لتفتيش حقائب الراكب وتبين وجود 1650 وحدة بوردة وشاشات تليفونات محمولة.
أمر ” سامى عبدالرحمن ” رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بإحتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30888 ] نشر منذ 2 ساعتين
وشلون طلع من مطار الرياض بهالأشياء معه ؟؟
.. يافضيحتنا بجلاجل …
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 55 دقيقة
انها مرحلة جديدة لرجال الجمارك المصريين الابطال فى التصدى للتهريب من مصر والى مصر ونرجو من الداخلية ووزارة المالية عدم البخل فى تعمييم أجهزة كشف الاشعة لتشمل جميع المطارات والموانى المصرية الدولية للوصول و المغادرة للتصدى لعمليات تهريب النقد و المخدرات و الاثار و بالاخص الاثار المصرية التى يتم تهريبها علنى من المطارات و الموانى المصرية كما أرجو نشر العشرات من الكلاب المدربة على شم المخدرات لكى تشم أمتعة الركاب وهى مازالت على أرضية المطار لكشف تهريب المخدرات مع أمتعة الركاب