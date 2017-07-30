ضربات استباقية لقطاعات حرس الحدود تضبط 601 كيلو حشيش و 786855 قرص كبتاجون - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

واصل رجال حرس الحدود عبر قطاعات المملكة البرية والبحرية تصديهم لكافة محاولات التهريب بشتى طرقة وانواعة ونجحوا في ضبط ما مجموعة 601 كيلو من مادة الحشيش المخدر عبر قطاع حرس الحدود بجازان و وثمانمائة وسته وثمانون الف وثمانمائة وخمس وخمسون قرص امفتامين (كبتاجون) عبر قطاع حرس الحدود بتبوك حيث تم التصدي في 4 – 11 – 1438 لمحاولة تهريب 700 الف قرص امفتامين بمواسير عبر املج و 86 الف قرص امفتامين عبر البدع ،بالإضافة إلى 855 قرص امفتامين عبر قطاع جازان .

ووفقا للمتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي الذي قال بأنه استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة فقد تمكن رجال حرس الحدود بمنطقتي(جازان ،نجران ) بعد توفيق الله خلال الفترة من

21 – 10 – 1438 وحتى 6 – 11 – 1438 من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش والحبوب المخدرة ، حيث تم رصد عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة قادمين من الاراضي اليمنية بغرض تهريب الموادالمخدرة وبث هذه السموم للنيل من أبناء المملكة مماتطلب التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف وأسفر عن ذلك القبض على عدد ( 10 )عشرةأشخاص من الجنسية الأثيوبية و ( 19 ) تسعة عشر شخصاً يمنيي الجنسيةو ( 1 ) شخص سعودي الجنسية وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (55 ، 472 ) أربعمائة وإثنان وسبعون كيلوجرام و خمسة وخمسون جراماً من مادة الحشيش المخدر، و( 855 )ثمانمائة وخمسة وخمسون قرص أمفيتامين مخدر (كبتاجون) و في حينه تمت المباشرة في إستكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

كما أكد سعادة العقيد الحربي بأن رجال حرس الحدود مستمرون بعون الله وتوفيقه للتصدي لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وعازمون على حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها وإستقرارها ومقدراتها وسيبقون السد المنيع لحمايتها من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبناءها بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليبه .

يذكر أن رجال حرس الحدود قد تمكنوا قبل أسبوعين من التصدي لمحاولة تهريب كمية من أقراص الامفتامين عبر زلاجة بحرية استخدمها مصري للتموية أثناء محاولته تهريبها إلى داخل الأراضي السعودية .