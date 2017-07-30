بيل جيتس يستعيد صدارة أثرياء العالم بعد ساعات من فقدها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تمكن بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت من الرجوع لمركز الصدارة كأكبر أثرياء العالم ، بعد أن تصدرها جيف بيزوس مؤسس موقع امازون لساعات .

وكان قد نزل بيل غيتس إلى المرتبة الثانية، حسب التحديث ما قبل الأخير لهذه القائمة من قبل مجلة فوربس. وكان غيتس يتصدر القائمة منذ عام 2013 ، بيد أن جيف بيزوس مؤسس موقع ” أمازون ” قد صنف يوم الخميس 27 من الشهر الجاري في المرتبة الأولى، بعد أن تجاوزت ثروته بقليل ثروة بيل غيتس.

وتقدر ثروة كل منهما بقرابة 90 مليار دولار، وساعد تحسن أسهم شركة ” أمازون ” في أسواق البورصة في الآونة الأخيرة مؤسسها على ” الإطاحة ” بغيتس ويحل محله في المرتبة الأولى.

ولكن قيمة الأسهم انخفضت يوم السابع والعشرين، مما أدى في نهاية التداولات إلى إعادة غيتس إلى الواجهة وجعله يسترجع لقبه بسرعة شبيهة بسرعة تقلبات أسواق البورصة.