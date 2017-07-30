" نجم " تعتزم الربط بين شركات التأمين إلكترونيا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين عادل العيسى، أن شركة “نجم” لخدمات التأمين تعتزم، تنفيذ مشروع للربط الإلكتروني بين كافة الشركات العاملة بقطاع التأمين.

وأضاف العيسى، أن تنفيذ مشروع الربط الكامل بين شركات التأمين يتطلب توفر عدد من الاشتراطات، موضحا أنه لابد من الحصول على الموافقة المبدئية من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” على المشروع.

وأشار إلى أن “نجم” تعمل حالياً على هذا الأمر، وأن هناك العديد من المبادرات لتطوير العمل بسوق التأمين سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، وفقا لصحيفة عكاظ.