استئصال ورم كبير دون جراحة بألماني عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أكد الدكتور حسن المتوكل على الله، رئيس قسم النساء والولادة بالمستشفى السعودي الألماني بعسير، أن جراحات المناظير هي المستقبل حيث أننا نستطيع عمل معظم العمليات الجراحية من خلال جرح لا يتعدى ١ سم دون اللجوء لجراحات فتح البطن التقليدية بمشاكلها ومضاعفاتها العديدة.

وأوضح، أن المستشفى السعودي الألماني أصبح رائداً ومتميزاً في مثل تلك الجراحات ، مضيفا أنها يوجد به قسم خاص على أعلى مستوى لاجراء مثل تلك الجراحات .

واجريت عمليه المنظار الجراحي لسيده تبلغ من العمر ٣٤ سنة كانت تشكو من آلام مستمرة ونزيف رحمي مما تسبب في وجود أنيميا حاده لها وبعد الكشف عليها واجراء الفحوصات اللازمة، اتضح وجود ورم ليفي كبير وقرر الدكتور استئصاله بالمنظار الجراحي وقد تكللت العملية بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى في اليوم الثاني من العملية.