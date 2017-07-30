برشلونة يقهر ريال مدريد في كلاسيكو ودي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

حقق برشلونة، فوزا مثيرا على غريمه التقليدي ريال مدريد، بنتيجة 3-2، في كلاسيكو ودي أقيم في مدينة ميامي بالولايات المتحدة، ضمن فعاليات كأس الأبطال الدولية.

وبدأت المباراة ساخنة منذ الدقائق الأولى، حيث لعب الفريقان بالتشكيلة الأساسية، باستثناء غياب نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو للحصول على راحة كافية بعد موسم شاق.

وافتتح ليونيل ميسي التسجيل مبكرا لبرشلونة، وتحديدا في الدقيقة 4، ثم أضاف الكرواتي إيفان راكيتيش الهدف الثاني في الدقيقة 7.

إلا أن لاعبي ريال مدريد استغلوا تراجع منافسهم، وتمكن الفريق الملكي من تسجيل هدفين في الدقيقتين 14 و36 عبر ماتيو كوفاسيتش وماركو أسينسيو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

وفي الشوط الثاني سجل جيرارد بيكيه هدفا ثالثا للفريق الكتالوني، قبل أن يجري المدربان عددا كبيرا من التغييرات في تشكيلة الفريقين، لكنها لم تكن مؤثرة على النتيجة فيما تبقى من دقائق.

ويلتقي ريال مدريد بطل الدوري وبرشلونة بطل الكأس، مرتين في 3 و6 من أغسطس المقبل، على كأس السوبر الإسبانية.