انطلاق بطولة سلمان الخير ضمن فعاليات مهرجان النماص - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

انطلقت مساء الجمعة، بطولة سلمان الخير على كأس التنمية السياحية بمحافظة النماص وذلك ضمن فعاليات صيف النماص 2017 ، وقد أقيمت المباراة الإفتتاحية للبطولة الغالية والتي تحمل اسم ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ملعب كاردف بين فريقي البشائر و روما .

وانتهت هذه المباراة بفوز فريق البشائر بأربعة أهداف مقابل هدفين لفريق روما ، سجل أهداف فريق البشائر سعد العلياني وسعد رقعان وتركي العمري هدفين ، فيما سجل أهداف فريق روما عايض الحلافي سلمان العلياني ، وبهذه النتيجة يحصل فريق البشائر على أول ثلاث نقاط في بطولة سلمان الخير .

وأقيمت مساء أمس السبت، المباراة الثانية في البطولة والتي جمعت فريق السد مع فريق الثنية وانتهت بفوز السد بهدفين دون مقابل .