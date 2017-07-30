 انطلاق بطولة سلمان الخير ضمن فعاليات مهرجان النماص - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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انطلاق بطولة سلمان الخير ضمن فعاليات مهرجان النماص

انطلاق بطولة سلمان الخير ضمن فعاليات مهرجان النماص
محمد بن طحيطح(صدى):

انطلقت مساء الجمعة، بطولة سلمان الخير على كأس التنمية السياحية بمحافظة النماص وذلك ضمن فعاليات صيف النماص 2017 ، وقد أقيمت المباراة الإفتتاحية للبطولة الغالية والتي تحمل اسم ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ملعب كاردف بين فريقي البشائر و روما .
وانتهت هذه المباراة بفوز فريق البشائر بأربعة أهداف مقابل هدفين لفريق روما ، سجل أهداف فريق البشائر سعد العلياني وسعد رقعان وتركي العمري هدفين ، فيما سجل أهداف فريق روما عايض الحلافي سلمان العلياني ، وبهذه النتيجة يحصل فريق البشائر على أول ثلاث نقاط في بطولة سلمان الخير .
وأقيمت مساء أمس السبت، المباراة الثانية في البطولة والتي جمعت فريق السد مع فريق الثنية وانتهت بفوز السد بهدفين دون مقابل .


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