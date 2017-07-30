عرض عسكري " مفاجئ " للجيش الصيني - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

قامت الصين باستعراض للقوة، اليوم الأحد، بتنظيمها عرضا عسكريا ضخما، في حضور الرئيس الصيني تشي جينبينغ بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الأحمر.

ووفقا لوكالة ” فرانس برس “.. أقيم العرض، الذي لم يُعلن عنه حتى مساء السبت، في قاعدة تشوريخه في منطقة منغوليا الداخلية بشمال البلاد، ولم تُدع وسائل الإعلام الأجنبية لتغطية الحدث، الذي بثه التلفزيون الوطني.

وظهر الرئيس الصيني واقفا في سيارة جيب متفقّدًا القوات تحت سماء صافية في وسط السهوب المنغولية، مع اقتراب المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني، الذي من المفترض أن يمنحه ولاية جديدة مدتها خمس سنوات على رأس البلاد.