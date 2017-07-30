استعراض قوة أمريكي في الأجواء الكورية ردا على صاروخ بيونج يانج - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن سلاح الجو الأمريكي، اليوم الأحد، أن قاذفتين أمريكيتين من طراز ” بي-1بي ” حلقتا فوق شبه الجزيرة الكورية ردا على التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.

وقالت كوريا الشمالية إنها أجرت تجربة ناجحة أخرى لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، أثبت قدرته على ضرب كل البر الرئيسي الأميركي، مما أثار تحذيرا شديدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أن طلعة القاذفتين التي جرت السبت كانت ردا مباشرا على التجربة الصاروخية الأخيرة والتجربة التي سبقتها في الثالث من يوليو.