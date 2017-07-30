لجنة وزارية تتولى الشأن المروري بعد إلغاء المجلس الأعلى للمرور - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكدت مصادر أن 8 وزارات بدأت أعمال اللجنة الوزارية للسلامة المرورية لتولي الشأن المروري، بالإضافة إلى المهمات الموكلة إلى اللجنة السابقة، عقب إلغاء المجلس الأعلى للمرور وجميع الأحكام المتصلة به.

وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة الوزارية من رئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من وزراء التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية والثقافة والإعلام والنقل، إلى جانب التعليم والاتصالات وتقنية المعلومات، وتأتي تحت مظلة مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

وتهدف اللجنة من خلال خطتها الاستراتيجية للوصول إلى سياسة وطنية للسلامة المرورية، وكذلك تخفيض معدلات الحوادث، بالإضافة إلى تطوير منظومة متكاملة للتخطيط العمراني والنقل، وتتولى اللجنة جميع المهمات والاختصاصات المتصلة بالشأن المروري التي يقترحها المجلس ويصدر بالموافقة عليها أمر من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المهمات الموكلة إلى اللجنة المشكلة سابقاً بموجب قرار مجلس الوزراء.