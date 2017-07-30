بدء التحقيق مع المتحرشين بفتاتي الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

بدء التحقيق مع المتحرشين بفتاتي الرياض
بدأت النيابة العامة بمنطقة الرياض، تحقيقاته في قضية الشبان الثلاثة المتحرشين بفتاتين في أحد طرق العاصمة، وتصويرهما والتشهير بهما ببث الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المقرر إحالتهم للجهات القضائية بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأعرب المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الباتل، عن أسفه من عدم وجود أنظمة وقوانين تجرم التحرش بالمرأة، كما استنكر مطالبات البعض بعدم السماح للمرأة بالعمل بحجة تعرضها للتحرش، مشيرا إلى أنه من الأولى أن تتم المطالبة بأنظمة رادعة لهذا التصرف.
وأكد الباتل ضرورة وجودة قانون يجرم التحرش؛ للحد من انتشار هذه الجريمة في المجتمع والقضاء عليها، مبيناً أن الشريعة الإسلامية جرمت التحرش لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30868 ] نشر منذ 45 دقيقة
احسن خلهم يتأدبوا ,,
,, التحرش بأعراض الناس عقوبته وخيمه في الدنيا والآخره ,,
nj250441[ عدد التعليقات: 828 ] نشر منذ 18 دقيقة
انا ضد التحرش وضد كل شخص يتطاول على اعراض خلق لله
ولاكن راح اقف ضد البنات السرابيت الي لادين ولاحشمه ولاحيا من الله سبحانه
اين العقوبه للبنات المتبرجات اخر الليل والمتسكعات بالشوارع هذا من قل الدين والتربيه
النظام يعاقب الشباب المتحرش ولايعاقب بنات الشوارع اخر الليل
وهذا من الظلم الغير عادل اي العقوبه لو متسترين ومحتشمين وماشين في امان لله ماتعرضهم احد
لاكن انظروا الي اشكالهم وفي الاخير ياتون المطبلين يقولون التحرش باعراض الناس عقوبته في الدنيا والاخره
اتفق معك ولاكن علينا ان ننظر الي الاشكال الي تحرش بها الشباب تجد لديهم الدشاره والعهر والشذوذ مايكفي .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 843 ] نشر منذ 13 دقيقة
هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام الامان للمجتمع
اناشد ولاة امرنا حفظهم الله بتعزيز دور الهيئة وزيادة صلاحياتها
انقيادا لقول الله عز وجل
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11808 ] نشر منذ 3 دقائق
لطن بعض الفتيات هن من يدعون الشباب لتحرش بهن مثل هذه الفتاه المسترجله وهل هي فعلا انثى