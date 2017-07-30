بدء التحقيق مع المتحرشين بفتاتي الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

بدأت النيابة العامة بمنطقة الرياض، تحقيقاته في قضية الشبان الثلاثة المتحرشين بفتاتين في أحد طرق العاصمة، وتصويرهما والتشهير بهما ببث الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المقرر إحالتهم للجهات القضائية بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأعرب المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الباتل، عن أسفه من عدم وجود أنظمة وقوانين تجرم التحرش بالمرأة، كما استنكر مطالبات البعض بعدم السماح للمرأة بالعمل بحجة تعرضها للتحرش، مشيرا إلى أنه من الأولى أن تتم المطالبة بأنظمة رادعة لهذا التصرف.

وأكد الباتل ضرورة وجودة قانون يجرم التحرش؛ للحد من انتشار هذه الجريمة في المجتمع والقضاء عليها، مبيناً أن الشريعة الإسلامية جرمت التحرش لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه “.