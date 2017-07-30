فرار الآلاف من حريق بحفل غنائي في برشلونة - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

فر نحو 22 ألفا من حفل غنائي في مدينة برشلونة الإسبانية، اليوم السبت، بعدما اندلع حريق كبير في المسرح الرئيسي، يعتقد أن وراءه ألعاب نارية.

وقالت السلطات المحلية إن المسرح ” تم تدميره تماما “، لكنها لم تسجل أي إصابات، مشيرة إلى أنها تمكنت من تأمين كمية كبيرة من الألعاب النارية كانت معدة لإشعالها في نهاية الحفل.

ولم يصدر بعد سبب رسمي للحريق، إلا أن وسائل إعلام محلية تقول إنه بدأ مع اشتعال النيران في بعض الألعاب النارية، وفتحت السلطات المحلية تحقيقا في الحادث الذي تسبب في إلغاء الحفل.