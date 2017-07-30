ترامب يهاجم الصين و"القادة الحمقى السابقين" - صحيفة صدى الالكترونية

ترامب يهاجم الصين و”القادة الحمقى السابقين”
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين بـ” عدم القيام بشيء ” حيال كوريا الشمالية، التي أطلقت صاروخا بالستيا جديدا عابرا للقارات، موضحا أن بكين يمكنها ” بسهولة حل هذه المشكلة “.
وغرد ترامب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” أشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء الصين. سمح قادتنا الحمقى السابقون لهم بجني مئات مليارات الدولارات سنويا في التجارة ولكن “.
وأضاف ترامب: ” لا يفعلون شيئا من أجلنا مع كوريا الشمالية عدا الكلام. لن نسمح بأن يستمر ذلك. الصين يمكنها بسهولة حل هذه المشكلة “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30868 ] نشر منذ 1 ساعة
ناوي يفدحها بين كوريا الشماليه والصين ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 42 دقيقة
هههههة
شاف ان مطبج كوريا ماهو معطية وجة
قال اتعلبش بالصينيين ارحملي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30868 ] نشر منذ 2 دقيقتين
ههههههههه هذا ماكنت اعنيه ، يااخ ولايهمونك ..