ترامب يهاجم الصين و"القادة الحمقى السابقين" - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين بـ” عدم القيام بشيء ” حيال كوريا الشمالية، التي أطلقت صاروخا بالستيا جديدا عابرا للقارات، موضحا أن بكين يمكنها ” بسهولة حل هذه المشكلة “.

وغرد ترامب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” أشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء الصين. سمح قادتنا الحمقى السابقون لهم بجني مئات مليارات الدولارات سنويا في التجارة ولكن “.

وأضاف ترامب: ” لا يفعلون شيئا من أجلنا مع كوريا الشمالية عدا الكلام. لن نسمح بأن يستمر ذلك. الصين يمكنها بسهولة حل هذه المشكلة “.