 ترامب يهاجم الصين و"القادة الحمقى السابقين" - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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ترامب يهاجم الصين و”القادة الحمقى السابقين”

ترامب يهاجم الصين و”القادة الحمقى السابقين”
واشنطن(صدى):

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين بـ” عدم القيام بشيء ” حيال كوريا الشمالية، التي أطلقت صاروخا بالستيا جديدا عابرا للقارات، موضحا أن بكين يمكنها ” بسهولة حل هذه المشكلة “.
وغرد ترامب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” أشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء الصين. سمح قادتنا الحمقى السابقون لهم بجني مئات مليارات الدولارات سنويا في التجارة ولكن “.
وأضاف ترامب: ” لا يفعلون شيئا من أجلنا مع كوريا الشمالية عدا الكلام. لن نسمح بأن يستمر ذلك. الصين يمكنها بسهولة حل هذه المشكلة “.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30868 ] نشر منذ 1 ساعة

ناوي يفدحها بين كوريا الشماليه والصين ,,

[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 42 دقيقة

هههههة
شاف ان مطبج كوريا ماهو معطية وجة
قال اتعلبش بالصينيين ارحملي

[ عدد التعليقات: 30868 ] نشر منذ 2 دقيقتين

ههههههههه هذا ماكنت اعنيه ، يااخ ولايهمونك ..

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