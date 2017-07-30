متضررو القروض العقارية يناشدون المقام السامي بالتدخل لحل مشكلتهم - صحيفة صدى الالكترونية

متضررو القروض العقارية يناشدون المقام السامي بالتدخل لحل مشكلتهم
قرر المواطنين الذين وقعوا ضحايا لنظام القروض العقارية من قبل البنوك، تصعيد قضيتهم للمقام السامي، بعدما رفضت محكمة الاستئناف بالرياض النظر في الدعاوى المقدمة منهم ضد عدد من المصارف لعدم الاختصاص.
وأكد المتضررون، أنهم فوجئوا بحدوث زيادة في الأقساط المتفق عليها بينهم وبين البنوك، فبعد تحديد القيمة الإجمالية للتعاقد وتحديد الأقساط الشهرية لحين انتهاء العقد وتملك المنازل، تلقوا إشعارات من البنوك بعد مرور سنتين بأن هناك زيادة في الأقساط الشهرية.
وأضاف المتضررون أنه عند استفسارهم عن سبب هذه الزيادة جاءهم الرد بأنها زيادة تبني على نظام “السايبر العالمي”، وهي زيادة على القيمة الإجمالية المتفق عليها في العقد، مشيرين إلى أن البنوك أخبرتهم أنها ليست الزيادة الأخيرة، وهناك زيادة ستحدث كل عامين حسب ارتفاع “السايبر”.
وناشد المتضررون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التدخل وتوجيه المحكمة بإيقاف هذا النظام، خاصة أنهم وقعوا ضحايا لجهلهم به، ما يجعلهم غير قادرين على دفع الأقساط الشهرية وضياع فرصتهم بتملك المنازل.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9617 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعينهم ويوفق حكومتنا لكل خير
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30868 ] نشر منذ 1 ساعة
ربنا يسهل لنا ولهم كل امرٍ عسير ,, آمين ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 843 ] نشر منذ 8 دقائق
احذر اخواني من شراء منزل بنظام تأجير
لانه نظام مثل التاجير المنتهي بالتمليك
يعني لو بعد عشر سنين تاخرت في الاقساط
يطلعونك من البيت ويعتبرون الي دفعته اجار وتروح في الرجلين
والمصيبه البنوك يسهلون النوع هذا من القروض ويعطون اغراءات ومبالغ كبيره
حسبي الله على وزراة الاسكان وعلى الصندوق العقاري