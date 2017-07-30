متضررو القروض العقارية يناشدون المقام السامي بالتدخل لحل مشكلتهم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قرر المواطنين الذين وقعوا ضحايا لنظام القروض العقارية من قبل البنوك، تصعيد قضيتهم للمقام السامي، بعدما رفضت محكمة الاستئناف بالرياض النظر في الدعاوى المقدمة منهم ضد عدد من المصارف لعدم الاختصاص.

وأكد المتضررون، أنهم فوجئوا بحدوث زيادة في الأقساط المتفق عليها بينهم وبين البنوك، فبعد تحديد القيمة الإجمالية للتعاقد وتحديد الأقساط الشهرية لحين انتهاء العقد وتملك المنازل، تلقوا إشعارات من البنوك بعد مرور سنتين بأن هناك زيادة في الأقساط الشهرية.

وأضاف المتضررون أنه عند استفسارهم عن سبب هذه الزيادة جاءهم الرد بأنها زيادة تبني على نظام “السايبر العالمي”، وهي زيادة على القيمة الإجمالية المتفق عليها في العقد، مشيرين إلى أن البنوك أخبرتهم أنها ليست الزيادة الأخيرة، وهناك زيادة ستحدث كل عامين حسب ارتفاع “السايبر”.

وناشد المتضررون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التدخل وتوجيه المحكمة بإيقاف هذا النظام، خاصة أنهم وقعوا ضحايا لجهلهم به، ما يجعلهم غير قادرين على دفع الأقساط الشهرية وضياع فرصتهم بتملك المنازل.