صحيفة بريطانية: نيمار قد يسدد الشرط الجزائي بنفسه لبرشلونة للانتقال لسان جيرمان - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أمس السبت، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة الإسباني، قد يتمكن من دفع قيمة شرطه الجزائي بنفسه ” 222 مليون يورو “، بعد العرض الضخم الذي تلقاه من الشركة المالكة لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن باريس سان جيرمان يتجنب دفع الشرط الجزائي بنفسه، حتى لا يدخل في أزمة متعلقة بالضرائب، بسبب القيمة المرتفعة للاعب.

ولا يريد باريس سان جيرمان الدخول في دوامة الضرائب مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وقانون اللعب المالي النظيف، وبالتالي فإن نيمار يمكنه دفع شرطه الجزائي من جيبه الخاص، وفقًا للصحيفة.

وفي حال وافق اللاعب البرازيلي على الصفقة، فإنه سيتسلم المبلغ على دفعات تستمر لخمس سنوات، بواقع 54 مليون استرليني كل عام.