مدرب النصر: خرجنا من البطولة العربية بإيجابيات عديدة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قال المدير الفني لنادي النصر، البرازيلي ريكاردو جوميز، أمس السبت، إن فريقه خرج بعدة إيجابيات من البطولة العربية المقامة في مصر، رغم توديعه البطولة من الدور الأول، متذيلًا مجموعته.

وأوضح جوميز، في مؤتمر صحفي بعد مباراة الزمالك المصري: “لم نتمكن من تحقيق الفوز، وتعادلنا في مباراة واحدة، ولكن مستوانا سيتحسن مع انطلاقة الدوري”.

ونال النصر الهزيمة من الزمالك المصري، بهدفين لهدف، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، وودّع الفريقان البطولة.

وأضاف جوميز: ” لقد عانينا من تأخر وصول اللاعبين الدوليين والمحترفين الأجانب قبل البطولة، بسبب الراحة الصيفية “.

وتابع: ” تمكنّا من التعرف عن قرب باللاعبين، والوقوف على نقاط قوتنا وضعفنا، ووصلنا لانسجام أعلى في المباراة الثالثة، عكس بدايتنا في الجولة الأولى “.