إحباط " مؤامرة إرهابية " لإسقاط طائرة في أستراليا - صحيفة صدى الالكترونية

كانبيرا(صدى):

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول، اليوم الأحد، أن السلطات أحبطت “مؤامرة إرهابية” كانت تهدف إلى إسقاط طائرة، بعد ساعات على اعتقال 4 أشخاص في سلسلة مداهمات أمنية في أنحاء سيدني.

وأكد تيرنبول للصحفيين، أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية داخل كل المطارات الأسترالية، موضحا: “أستطيع إبلاغكم أنه جرت الليلة الماضية عملية كبيرة ضد الإرهاب من أجل إحباط مؤامرة إرهابية كانت تهدف إلى إسقاط طائرة”.

واعتقل 4 أشخاص السبت في سلسلة مداهمات أمنية في أنحاء سيدني، حيث اقتحمت الشرطة منازل في 4 أحياء على الأقل، بعضها في وسط المدينة.