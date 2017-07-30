إحباط " مؤامرة إرهابية " لإسقاط طائرة في أستراليا - صحيفة صدى الالكترونية

إحباط ” مؤامرة إرهابية ” لإسقاط طائرة في أستراليا
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول، اليوم الأحد، أن السلطات أحبطت “مؤامرة إرهابية” كانت تهدف إلى إسقاط طائرة، بعد ساعات على اعتقال 4 أشخاص في سلسلة مداهمات أمنية في أنحاء سيدني.
وأكد تيرنبول للصحفيين، أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية داخل كل المطارات الأسترالية، موضحا: “أستطيع إبلاغكم أنه جرت الليلة الماضية عملية كبيرة ضد الإرهاب من أجل إحباط مؤامرة إرهابية كانت تهدف إلى إسقاط طائرة”.
واعتقل 4 أشخاص السبت في سلسلة مداهمات أمنية في أنحاء سيدني، حيث اقتحمت الشرطة منازل في 4 أحياء على الأقل، بعضها في وسط المدينة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30868 ] نشر منذ 2 ساعتين
هو فيه عندكم احد ماهو ارهابي ؟؟
,, كلكم عصابات ارهابيه القوي يأكل الضعيف ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 9617 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الابالله الله يستر
alfahd42[ عدد التعليقات: 9617 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله على كل ارهابي مايخاف الله
basil[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 39 دقيقة
لا تستعجل في الحكم عليهم يابو محمد ماتدري يمكن يطلعون عرب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30868 ] نشر منذ 4 دقائق
واذا طلعوا عرب فهم تربيتهم ياالحبيب ,,
,, فيه عرب انولدوا في بريطانيا وفرنسا والمانيا واسبانيا وامريكا وبلجيكا وغيرها ، وكذالك اوروبا الشرقيه , ولا يعرفوا من العروبة ولا الإسلام إلا الأسم فقط ، وبقدرةٍ ما صاروا ارهابيين سواءاً في تلك البلدان او مع داعش في بلداننا العربيه , ياترى من صيّرهم ارهابين ؟
ـــــــ هل هناك شيء خافي لانعلم عنه في الوقت الحاضر .. وللإخفاء يٌنسب إرهابهم للعروبة والإسلام ؟؟
… الله اعلم ,,