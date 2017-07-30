17 فتاة يشاركن بفعاليات مهرجان البصر - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

جذبت فعالية ” ألوان المرح ” زوار مهرجان البصر غرب مدينة بريدة ، من خلال تقديم أكثر من 17 فتاة العديد من الألعاب والمسابقات والرسومات والتصوير الفوتوغرافي، بقالب ترفيهي شيق يستهوي اهتمام زوار المهرجان ، كما تحاكي الألعاب أطفال المهرجان وتنمي مواهبهم واهتمامهم بالتدريب والتوجيه واحتضان ما لديهم من طاقات مختزلة تترجم أبعادهم .

وأوضحت المشرفة على المسابقات أفنان الدبيخي أن المسابقات والألعاب الجماعية التي تقدم في المهرجان مهمة للأطفال لتحفيزهم على التعاون وتبادل الأفكار مع الغير، وتزرع فيهم روح التحدي والاصرار من خلال منافسة تحاكي أبعادهم ، كما تكسب الطفل سلوكاً ايجابياً وثقة بالنفس, مقدمة شكرها للقائمين على المهرجان على ما يقدمونه من فعاليات شيقة ومفيدة تحاكي جميع الاعمار وفي شتى المجالات .