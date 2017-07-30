مسؤول يمني: قطر زودت الحوثيين بأجهزة اتصالات - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

كشف وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب، عن تواطؤ قطر مع الحوثيين، مؤكدا صحة المعلومات الواردة عن تزويد قطر للحوثيين بأجهزة اتصالات ودعم وتمويل يحيى بدر الدين الحوثي في ألمانيا عبر سفارة الدوحة هناك.

وأكد غلاب أن قطر تبنت الحوثيين تبنيا كاملا ومبنيا على منظور عدائي للمملكة، مشيرا إلى أن قطر كانت النافذة والبوابة التي وظفتها إيران لدعم الحوثيين، مضيفاً: «الغريب في الأمر أن الخاسر الأكبر هم الإخوان ومن تدعي الدوحة أنها تدعمهم، فقطر لم تبع اليمن ولا النظام الحاكم بل كل من كان لديه ثقة بها».

وأوضح وكيل وزارة الإعلام اليمنية أن التمويل القطري لم ينقطع عن الحوثيين ونشاطاتها في اليمن أو خارجه حتى اللحظة، وفقا لصحيفة عكاظ.