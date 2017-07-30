 الشيخ المطلق: التبرع بنفقة الحج النافلة للجمعيات الخيرية أفضل وأكثر أجرا - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 30

    يوليو

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الشيخ المطلق: التبرع بنفقة الحج النافلة للجمعيات الخيرية أفضل وأكثر أجرا

الشيخ المطلق: التبرع بنفقة الحج النافلة للجمعيات الخيرية أفضل وأكثر أجرا
علي القحطاني(صدى):

دعا عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، إلى التبرع بنفقة الحج النافلة للجمعيات والهيئات الخيرية، بدلا من إنفاقها في الحج، مؤكدا أن ذلك يعد أفضل وأكثر أجرا.
وأكد الشيخ المطلق، أهمية تذكير الناس بفضل الأعمال الخيرية مثلما يتم تذكيرهم بفضل الحج، مشيرا إلى أن هناك أعمالاً أنفع للأمة وللإنسان المتوفى يمكن تنفيذها بنفقات حج النافلة.
وأضاف المطلق، خلال برنامج ” استوديو الجمعة ” عبر إذاعة ” نداء الإسلام “، أن كفالة اليتيم أو دفع سكن للفقراء وعلاجهم أو سقيا الماء وحفر الآبار والسعي في حاجات الأرامل والمساكين كلها أمور لها أجر وثواب، مبيناً أنه يمكن أيضاً التبرع بنفقة الحج لغير القادرين عليه من الفقراء أو من المسلمين الجدد.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يجزاك خير يا شيخنا المحبوب

[ عدد التعليقات: 30855 ] نشر منذ 24 دقيقة

الله يجزاك خير ويبارك فيك وينفعنا بما نسمعه منك ,, آمين ,,

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