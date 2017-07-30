سنغافورة تشكر المملكة لزيادة عدد حجاجها - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

وجه مدير مجلس الدين الإسلامي السنغافوري فرح الله عبد الوهاب صفي الله، شكره للحكومة السعودية على زيادة حصة حجاج سنغافورة من 680 إلى 800 حاج.

وأوضح مدير مكتب شؤون الحجاج السنغافوريين محمد نصير جوهريإلى أن حج هذا العام سيشهد زيادة الحجاج الدوليين بنحو 265 ألف حاج عن العام الماضي، مضيفا أن زيادة أعداد الحجاج هذا العام نتيجة لقيام السعودية بزيادة حصص حجاج كل الدول بنحو 20% مما يعني أن أكثر من مليوني حاج سيؤدون فريضة هذا العام، وذلك وفقا لصحيفة “ستريتس تايمز” السنغافورية.