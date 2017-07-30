بالفيديو.. تحويل مكانا مهجورا إلى حديقة فنية في أبها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تحويل مكانا مهجورا إلى حديقة فنية في أبها
نجحت مجموعة من الشباب والفتيات السعوديين، في تحويل مكان مهجور إلى حديقة فنية في مدينة أبها بمنطقة عسير.
وأظهر تقرير صحفي بثته قناة “mbc” إبداع الشباب والفتيات في تحويل مكان مهجور إلى حديقة فنية، ومكان اجتماعي للعائلات، والذي نال استحسان الزائرين مشيدين بما قام به الشباب والفتيات، مبدين إعجابهم من قدرة الشباب على عكس صورة جمالية للمكان بطريقة فنية مبتكرة.
وقال أحد المشاركين إنهم تحدوا أنفسهم كثيرا وبذلوا مجهوداً كبيراً؛ كي تنجح تجربتهم، ويخرج المكان بهذا الشكل الفني، لافتاً إلى أنهم كسبوا التحدي وهذا أهم شيء بالنسبة لهم.
إبداع فني ..
فتيات وشباب يحولون مكان مهجور إلى حديقة فنية في أبها
تقرير: عبدالله الشهري #MBCinaWeek pic.twitter.com/wISq9qdHlp
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) July 29, 2017
alfahd42[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلو
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3196 ] نشر منذ 2 ساعتين
فديت طآري ( آلجنوب ) يوم يطرونہَ
ي تآج رآسي ” يَ عز آبويہ وجدي ”
لآ قيل وشلون آلفخر / .. قلت وشلونہَ
شفني جنوبيه *من هو بآلفخر قدي
بنت السما يا فتنة عيون البرى
يضحك لها البرق وتحفّاها الرعد
من البوادي للتهايم للقُرى
ربعي ونوماسي قبل ولاّ بعد” حفظ الله بلادنا من كل مكروه وادام عليها امنها واستقرارها😊💚
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30855 ] نشر منذ 2 ساعتين
شي حلو جداً حلو ..
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8802 ] نشر منذ 11 دقيقة
😍😍😍💜💜💜 انفداش ي ديرتي يؤم كل شي بش تحيف 🙊😊❤❤❤