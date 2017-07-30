بالفيديو.. تحويل مكانا مهجورا إلى حديقة فنية في أبها - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

نجحت مجموعة من الشباب والفتيات السعوديين، في تحويل مكان مهجور إلى حديقة فنية في مدينة أبها بمنطقة عسير.

وأظهر تقرير صحفي بثته قناة “mbc” إبداع الشباب والفتيات في تحويل مكان مهجور إلى حديقة فنية، ومكان اجتماعي للعائلات، والذي نال استحسان الزائرين مشيدين بما قام به الشباب والفتيات، مبدين إعجابهم من قدرة الشباب على عكس صورة جمالية للمكان بطريقة فنية مبتكرة.

وقال أحد المشاركين إنهم تحدوا أنفسهم كثيرا وبذلوا مجهوداً كبيراً؛ كي تنجح تجربتهم، ويخرج المكان بهذا الشكل الفني، لافتاً إلى أنهم كسبوا التحدي وهذا أهم شيء بالنسبة لهم.