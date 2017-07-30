هيئة المهندسين توافق على معاملة أبناء المواطنات و" البدون " كالسعوديين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين على معاملة أبناء المواطنات و” البدون ” كالمواطنين في البرامج المقدمة من الهيئة، والتدريب المقدم للمهندسين.

وأكدت المصادر، أن الهيئة تسعى لاحتساب المهندس السعودي الخريج باثنين في برنامج ” نطاقات “، في إطار التوجه الرامي لزيادة استقطاب الشركات للمهندسين السعوديين، مشيرة إلى أن الهيئة بدأت في التواصل مع برنامج ” هدف “، لتقديم الدعم المالي للخريجين الجدد، والتواصل مع الجهات غير الربحية، مثل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لدعم المهندسين الراغبين في فتح مشاريعهم الخاصة، وفقاً لصحيفة الحياة.