هيئة المهندسين توافق على معاملة أبناء المواطنات و" البدون " كالسعوديين - صحيفة صدى الالكترونية

هيئة المهندسين توافق على معاملة أبناء المواطنات و” البدون ” كالسعوديين
كشفت مصادر، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين على معاملة أبناء المواطنات و” البدون ” كالمواطنين في البرامج المقدمة من الهيئة، والتدريب المقدم للمهندسين.
وأكدت المصادر، أن الهيئة تسعى لاحتساب المهندس السعودي الخريج باثنين في برنامج ” نطاقات “، في إطار التوجه الرامي لزيادة استقطاب الشركات للمهندسين السعوديين، مشيرة إلى أن الهيئة بدأت في التواصل مع برنامج ” هدف “، لتقديم الدعم المالي للخريجين الجدد، والتواصل مع الجهات غير الربحية، مثل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لدعم المهندسين الراغبين في فتح مشاريعهم الخاصة، وفقاً لصحيفة الحياة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقين
alfahd42[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 2 ساعتين
والمهندسين السعوديين وشلون بيعاملونهم كا سعوديين ولا كا اجانب
القرشي[ عدد التعليقات: 1741 ] نشر منذ 2 ساعتين
دام الإستقدام شغال ولم ولن يتوقف والأن أبناء المواطنة من أب أجنبي والبدون يعاملون معاملة المواطن في
الوظائف … خلاص قولوها بصريح العبارة على المواطن أن يقش عفشه ويرحل على أي بلد يبحث له عن عمل
ليش اللف والدوران هذا … كل يوم طالعين علينا بتصريح وبتعليمات وبأوامر كلها تصب في مصلحة الأجانب
أما المواطن فالود ودكم إنكم تخفوه من وطنه وتجردوه من كل شي عشان خاطر الأجنبي يعيش ويتمتع بخير
بلدنا … حسبي الله ونعم الوكيل …. الله يستر من إللي جي .
alfahd42[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجي المهندس السعودي يقولون له عندك خبره من وين اجيب الخبره وانا توني متخرج
alfahd42[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشركات الكبيره مثل سابك وارامكو هم اللي يعطون المهندس فرصه اما الشركات الصغيره مايعطونه وجه
alfahd42[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 2 ساعتين
المفروض الخبره تجي من الشركات الصغيره