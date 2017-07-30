 هيئة المهندسين توافق على معاملة أبناء المواطنات و" البدون " كالسعوديين - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 30

    يوليو

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هيئة المهندسين توافق على معاملة أبناء المواطنات و” البدون ” كالسعوديين

هيئة المهندسين توافق على معاملة أبناء المواطنات و” البدون ” كالسعوديين
نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين على معاملة أبناء المواطنات و” البدون ” كالمواطنين في البرامج المقدمة من الهيئة، والتدريب المقدم للمهندسين.
وأكدت المصادر، أن الهيئة تسعى لاحتساب المهندس السعودي الخريج باثنين في برنامج ” نطاقات “، في إطار التوجه الرامي لزيادة استقطاب الشركات للمهندسين السعوديين، مشيرة إلى أن الهيئة بدأت في التواصل مع برنامج ” هدف “، لتقديم الدعم المالي للخريجين الجدد، والتواصل مع الجهات غير الربحية، مثل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لدعم المهندسين الراغبين في فتح مشاريعهم الخاصة، وفقاً لصحيفة الحياة.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 2 ساعتين

موفقين

[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 2 ساعتين

والمهندسين السعوديين وشلون بيعاملونهم كا سعوديين ولا كا اجانب

[ عدد التعليقات: 1741 ] نشر منذ 2 ساعتين

دام الإستقدام شغال ولم ولن يتوقف والأن أبناء المواطنة من أب أجنبي والبدون يعاملون معاملة المواطن في

الوظائف … خلاص قولوها بصريح العبارة على المواطن أن يقش عفشه ويرحل على أي بلد يبحث له عن عمل

ليش اللف والدوران هذا … كل يوم طالعين علينا بتصريح وبتعليمات وبأوامر كلها تصب في مصلحة الأجانب

أما المواطن فالود ودكم إنكم تخفوه من وطنه وتجردوه من كل شي عشان خاطر الأجنبي يعيش ويتمتع بخير

بلدنا … حسبي الله ونعم الوكيل …. الله يستر من إللي جي .

[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 2 ساعتين

يجي المهندس السعودي يقولون له عندك خبره من وين اجيب الخبره وانا توني متخرج

[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 2 ساعتين

الشركات الكبيره مثل سابك وارامكو هم اللي يعطون المهندس فرصه اما الشركات الصغيره مايعطونه وجه

[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 2 ساعتين

المفروض الخبره تجي من الشركات الصغيره

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