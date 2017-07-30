بالفيديو.. عامل يتهم كفيله بتحميله مخالفات بـ80 ألف ريال ويناشد ولي العهد بالتدخل - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. عامل يتهم كفيله بتحميله مخالفات بـ80 ألف ريال ويناشد ولي العهد بالتدخل
تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لعامل من الجنسية البنغلاديشية يتهم كفيله بتحميله مخالفات مرورية قدرها 80 ألف ريال.
وأوضح العامل، أنه تفاجأ بتسجيل المخالفات على إقامته، رغم أنه ليس لديه سيارة، ولم يستخرج رخصة قيادة، مناشدا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التدخل ومساعدته على حل مشكلته.
وقال العامل في الفيديو، إنه متواجد في المملكة منذ 10 سنوات، ولم يسافر إلى بلده منذ ذلك الحين، مضيفا أنه حاليا بلا عمل وحينما أراد إنهاء إجراءات سفره، أدخل رقم إقامته وفوجئ بوجود مخالفات بهذا المبلغ الكبير، مضيفا أن كفيله يمتلك شركة ليموزين، متهما إياه من سجل المخالفات عليه، مطالبا الأمير محمد بن سلمان والمختصين بالتدخل لحل مشكلته ليتمكن من السفر، خاصة أنه لا يعلم أين يوجد كفيله.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1259 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكون في عونه إذا كان كلامه صحيح .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30855 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
مغرد[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا صدق المفروض بفرش ويمنع من العمل كفيله بس ما يقدرون يسجنونه انا حصلت ليموزين قديم قلت يا صديق ليش قديم يعطى تصريح وزارة النقل والمرور قال فيه واسطه كفيل ما فيه مشكله
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 839 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينصره اذا كان مظلوم لكن الغريب في الموضوع
عشر سنين مايدري عن كفيله
لا هذي قدامها علامات استفهام وتعجب
alfahd42[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله اعلم انه كلب يبي يورط كفيله بعد ماسوى فيه خير