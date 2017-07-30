الجيش التونسي: "داعش" يحاول التذكير بوجوده في القصرين - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

اعتبر الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية العقيد بلحسن الوسلاتي، أن تنظيم “داعش” يحاول التذكير بوجوده في تونس، بعد الهزائم التي لحقت به مؤخرا.

وأوضح الوسلاتي، أن انفجار لغم قرب عربة عسكرية في مرتفعات القصرين، لم يوقع أي أضرار، مضيفا: ” التفجير سجل ظهر السبت بجبل مغيلة، ولم يسفر عن تسجيل أي إصابات بشرية أو مادية.. داعش يحاول التذكير بوجوده من خلال هذه الإعلانات، بعد النجاحات التي حققها الجيش التونسي وقوات الأمن في استهداف عناصر إسناده وخلاياه النائمة”.

وأكد: ” قوات الأمن التونسي تقوم يوميا بتقصي أثر العناصر المسلحة، مكبدة إياها خسائر مهمة في بعض مناطق تواجدها على الحدود التونسية الجزائرية “.