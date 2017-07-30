 الجيش التونسي: "داعش" يحاول التذكير بوجوده في القصرين - صحيفة صدى الالكترونية

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الجيش التونسي: “داعش” يحاول التذكير بوجوده في القصرين

الجيش التونسي: “داعش” يحاول التذكير بوجوده في القصرين
تونس(صدى):

اعتبر الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية العقيد بلحسن الوسلاتي، أن تنظيم “داعش” يحاول التذكير بوجوده في تونس، بعد الهزائم التي لحقت به مؤخرا.
وأوضح الوسلاتي، أن انفجار لغم قرب عربة عسكرية في مرتفعات القصرين، لم يوقع أي أضرار، مضيفا: ” التفجير سجل ظهر السبت بجبل مغيلة، ولم يسفر عن تسجيل أي إصابات بشرية أو مادية.. داعش يحاول التذكير بوجوده من خلال هذه الإعلانات، بعد النجاحات التي حققها الجيش التونسي وقوات الأمن في استهداف عناصر إسناده وخلاياه النائمة”.
وأكد: ” قوات الأمن التونسي تقوم يوميا بتقصي أثر العناصر المسلحة، مكبدة إياها خسائر مهمة في بعض مناطق تواجدها على الحدود التونسية الجزائرية “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 2 ساعتين

عسى بس ماتسوون مثل اهل العراق كل بيت سني هاجموه وقالو داعش وفي الاخير ماشفنا داعشي مذبوح ولا مصوب في سيارته ذات اللون الاسود واعلامها
اختفت فجئة ذيك الارتال اللي عليها اعلامهم

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