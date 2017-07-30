الجزائر: لقاء السراج وحفتر تطور إيجابي في مسار حل الأزمة الليبية - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

وصفت الجزائر، التي تقود وساطة بين الفرقاء الليبيين، لقاء باريس الذي جمع فائز السراج والجنرال خليفة حفتر بـ” التطور الإيجابي ” في مسار الحل السياسي للأزمة؛ في أول رد فعل رسمي منها حيال الاجتماع.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال محادثات مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، الذي قام بزيارة إلى البلاد أمس السبت، دامت ساعات، حسب بيان لرئاسة الوزراء.

ووفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، ” ثمن عبد المجيد تبون اللقاءات الأخيرة التي جرت مع مختلف الأطراف الليبية، لاسيما بين السراج والمارشال خليفة حفتر “.

وأوضح أن الجزائر تعتبر ذلك “تطورات إيجابية لإنجاح المسار الرامي إلى التوصل حل سياسي شامل ودائم للأزمة التي يعاني منها هذا البلد الشقيق والمجاور”.