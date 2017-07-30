 بالفيديو.. مواطنة تكشف تفاصيل تعرضها للتعنيف والحرق على يد زوجها - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 30

    يوليو

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بالفيديو.. مواطنة تكشف تفاصيل تعرضها للتعنيف والحرق على يد زوجها

بالفيديو.. مواطنة تكشف تفاصيل تعرضها للتعنيف والحرق على يد زوجها
علي القحطاني(صدى):

كشفت مواطنة تدعى هاجر، عن تفاصيل تعرضها للتعنيف على يد زوجها، موضحة أنها أصيبت بحروق بليغة في جسدها جراء محاولته حرقها، وأن زوجها أحرق جسدها بمساعدة زميل له.
وأكدت هاجر، أن زوجها حول حياتها إلى جحيم بعد 7 أشهر من الزواج الذي تم بطريقة تقليدية، قائلة: ” زوجي رجل أعمال وسافر إلى خارج المملكة في مهمة عمل، وعاد بعد 10 أيام وفوجئت به يحمل في يده صاعقا كهربائي، وسلاسل حديدية وجالون غاز “.
وتابعت: ” لم تستوعب ما أرى، إلا بعد أن وجدته يستعين بصديق لا يقل وحشية عنه، وظل يبحث في البيت عن رجل قال إنه برفقتني، ولم يوجد إلا في خياله هو، بداعي الشك، وقام بسحبي من شعري واستخدم الصاعق على رجلي، وسكب الغاز على جسدي من أعلى، وطلب من زميله أن يذهب ليحضر ولاعة من المطبخ، ثم فتح الولاعة وأشعل النيران في جسدي “.
وأوضحت أنها نقلت إلى المستشفى، ثم جاء دور المحكمة التي تعاملت مع القضية برأفة، وحاولت الزوجة إعادة القضية للتحقيق والادعاء العام لفتح التحقيق فيها مرة أخرى، فلم تستطع، وصدر الحكم بسجن الزوج سنة و8 أشهر وجلده 40 جلدة، فيما حكم على زميله بالسجن 7 شهور و40 جلدة.


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22 تعليق

[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 3 ساعات

لاحول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 3 ساعات

يا اخي تبيها ولا اتركها في حالها

[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 3 ساعات

اما امساك بمعروف ولا تسريح باحسان

[ عدد التعليقات: 30855 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 969 ] نشر منذ 3 ساعات

الزوجة اللي ما يعرف قيمتها لا يتزوج
هي بمثابة امانه تنتقل من بيت اهلها
الى بيت زوجها لأجل تعيش حياة سعادة
ومحبه وامان واستقرار كأنها في بيت اهلها
ويمكن افضل ، ترجع للزوج الواعي والفاهم،
الزوجه تحتاج حنان ومحبة وحضن الزوج
لأجل تستمر الحياة بحلوها ومرها

[ عدد التعليقات: 1259 ] نشر منذ 3 ساعات

لاحول ولا قوة الا بالله . حسبي الله علاه .

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا ناس معقول يصير هذا فى المملكه معقول واحد بسوةى كذا وين الرحمه والشفقه والمحمكه رفض معنى شى خافى الله واعلم للمعلوميه فيه كيمرات مراقبه بحطها الزوج فى مكان ما لو با امريكا يشوف البيت كا مل والله لو فى الصين

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب اطلبى الطلاق من الا ن خلى القاضى يطلقك لانه اذا طلع من السجن ربما يتصرف تصرف ارعن وتصير مشكله كبيره والله يقوم بعونك

[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يصلح الحال

[ عدد التعليقات: 839 ] نشر منذ 2 ساعتين

اخي برق
خلي عندك ثقه في القضاء عندنا
صدقني انهم يتحرون الصدق ويتحرون العدل
ولا يحكمون بالعاطفه
بل الادله والاصول الشرعية
الان الناس كلهم سمعوا من طرف واحد فقط وهي المرأة
لكن القاضي سمع من جميع الاطراف واطلع على الادله

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب الا علام يا خذ من طرف واحد اين الزوج ما تجرون معه مقا بله ليش نتنا وله من طرف واحد لازم نسمع اقوال الزوج انا لا اصدق او فيه شى ما نعرفه

[ عدد التعليقات: 839 ] نشر منذ 2 ساعتين

عفوا اقصد مغرد
والله احيانا عيالي مانادي الواحد باسمه لين اغلط مرتين او ثلاث ههههه

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب هذا فلم منسق له وتصوير HD اه وهو رجل اعمال طيب المسكين الان وينه بالسجن

[ عدد التعليقات: 1259 ] نشر منذ 1 ساعة

عسى ربي يخليهم لك ياخوي غييييوووورررر وتفرح بشوفت ورعانهم .

[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههه

[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 1 ساعة

برق يبرق في قلوب ناس كثيره

[ عدد التعليقات: 839 ] نشر منذ 58 دقيقة

اللهم امين وجزاك الله خير
وعسا الله يصلح لنا ولكم ولمن يقرأ ولجميع المسلمين ذرياتهم

[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 54 دقيقة

امين

[ عدد التعليقات: 361 ] نشر منذ 27 دقيقة

لا نحكم لم نسمع الزوج السمع لطرف واحد نص الإجابة الكيد مستئصل بالنساء ًليوسف عبرة٠

[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 16 دقيقة

صحيح

[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 16 دقيقة

اكيد القاضي اعرف يوم حكم

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