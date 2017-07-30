بالفيديو.. مواطنة تكشف تفاصيل تعرضها للتعنيف والحرق على يد زوجها - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت مواطنة تدعى هاجر، عن تفاصيل تعرضها للتعنيف على يد زوجها، موضحة أنها أصيبت بحروق بليغة في جسدها جراء محاولته حرقها، وأن زوجها أحرق جسدها بمساعدة زميل له.

وأكدت هاجر، أن زوجها حول حياتها إلى جحيم بعد 7 أشهر من الزواج الذي تم بطريقة تقليدية، قائلة: ” زوجي رجل أعمال وسافر إلى خارج المملكة في مهمة عمل، وعاد بعد 10 أيام وفوجئت به يحمل في يده صاعقا كهربائي، وسلاسل حديدية وجالون غاز “.

وتابعت: ” لم تستوعب ما أرى، إلا بعد أن وجدته يستعين بصديق لا يقل وحشية عنه، وظل يبحث في البيت عن رجل قال إنه برفقتني، ولم يوجد إلا في خياله هو، بداعي الشك، وقام بسحبي من شعري واستخدم الصاعق على رجلي، وسكب الغاز على جسدي من أعلى، وطلب من زميله أن يذهب ليحضر ولاعة من المطبخ، ثم فتح الولاعة وأشعل النيران في جسدي “.

وأوضحت أنها نقلت إلى المستشفى، ثم جاء دور المحكمة التي تعاملت مع القضية برأفة، وحاولت الزوجة إعادة القضية للتحقيق والادعاء العام لفتح التحقيق فيها مرة أخرى، فلم تستطع، وصدر الحكم بسجن الزوج سنة و8 أشهر وجلده 40 جلدة، فيما حكم على زميله بالسجن 7 شهور و40 جلدة.