التنمية الاجتماعية بطريف تنظم حفلا ختاميا لأنشطتها وبرامجها لهذا العام - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية بطريف، حفلا ختاميا للأنشطة والبرامج لهذا العام ، بحضور وكيل محافظ طريف فهد بن عشوي العنزي وممثلي مركز التنمية الاجتماعية بعرعر ، وعدد من مديري الدوائر الحكومية والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

واشتمل الحفل على كلمة لرئيس اللجنة ثاني بن مسهوج العنزي شكر فيها جميع من شارك في إقامة ودعم البرامج من جهات حكومية وأهلية ومتطوعين ، واعدا بتقديم المزيد من البرامج التي تخدم المجتمع بجميع فئاته وذلك بتكاتف الجهود .

عقب ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً لمشاريع وبرامج اللجنة ، وفقرات منوعة .

وفي ختام الحفل كرم وكيل محافظ طريف الجهات المشاركة والداعمة لبرامج اللجنة .