بالفيديو.. أطول رجل في الخليج يروي معاناته في حياته اليومية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أوضح أطول رجل في الخليج العربي، فهد المطيري، أنه يعيش حياته كأي إنسان عادي برغم طوله الذي يصل إلى 2.4 مترًا، وأنه متزوج ولديه أسرة، ولا يسبب له طوله أية مشاكل بل يعينه احيانا، وأنه درس في مدارس بريدة كغيره من الطلاب.

وأشار المطيري إلى أنه يعاني بعض الشيء من صعوبة ركوب السيارة، فهي لا تناسب طوله، سواء جيب أو هايلكس، موضحا أنه ليس لديه عمل حالياً، ولا يعرف أن كان طوله هو سبب عدم توظيفه، الذي يحتاجه بشدة للإنفاق على زوجته وأولاده.

وروى موقفا طريفا حدث قبل سنوات، حيث فوجئ بآخرين يطاردونه بالسيارة، فتوقف بسيارته وما أن نزل ورأوه، حتى ركبوا سيارتهم وفروا هاربين، مبررا ذلك بقوله ” استوحشوني.. شافوا شكلي.. شافوا طولي هجوا “، معبرا عن ضيقه من السخرية من طوله، وانتشار بعض الصور في ذلك، ومنها صورة انتشرت على تويتر مع تعليق ساخر، وأن ذلك شيء لا يرضيه ولا يرضي الله.