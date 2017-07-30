8 أشياء في المحلات التجارية يجب إبلاغ التجارة عند مشاهدتهم - صحيفة صدى الالكترونية

8 أشياء في المحلات التجارية يجب إبلاغ التجارة عند مشاهدتهم
طالب المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، جميع المستهلكين بإبلاغ الوزارة فورا عند اكتشاف 8 أشياء في المحلات التجارية أثناء التسوق والشراء.
وأكد الحسين، ضرورة إبلاغ الوزارة على الرقم 1900، عند رؤية إعلان يفيد بأن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، أو وجود تخفيضات بدون ترخيص، أو مسابقات بلا تصريح، وعدم وجود بطاقة سعر على السلعة المعروضة، وعدم تعريب الفاتورة، واكتشاف وجود اختلاف بين سعر الرف وسعر الكاشير، أو وجود أجهزة كهربائية وإلكترونية بضمان أقل من سنتين، بالإضافة إلى المنتجات التي بدون بيانات.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1259 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب .
alfahd42[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 4 ساعات
حلو بكره بتصل فيكم من بنده ردو علي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30855 ] نشر منذ 4 ساعات
خير ان شاء الله ,,
القرشي[ عدد التعليقات: 1741 ] نشر منذ 4 ساعات
إيش رأيكم كمان المواطن يداوم بدلآ عنكم ويلف الأسواق يفتش عن هاذي الأمور ويبلغكم وإنتوا بعد كذا تتنازلون
وتتحركون لذلك السوق او المتجر وتمسكون المخالفة جاهزة مجهزة بدون لا تعب ولا شي … والله أمركم عجيب .
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17987 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب محلات البطاريات
ينفع نبلغ😂😂😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 3 ساعات
بلغ في كل شي يالقرني مايعجبك وهم بياخذون اللازم معه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1259 ] نشر منذ 3 ساعات
لا ما ينفع إذا فضت البطاريه إشحنها وريح بالك .😂😂😂😂😂.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9604 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههه
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1100 ] نشر منذ 3 ساعات
ايه طيب ,,
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 743 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله أيام الربيعة ميه ميه
وبعده جربتهم ماعندك احد