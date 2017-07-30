8 أشياء في المحلات التجارية يجب إبلاغ التجارة عند مشاهدتهم - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

طالب المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، جميع المستهلكين بإبلاغ الوزارة فورا عند اكتشاف 8 أشياء في المحلات التجارية أثناء التسوق والشراء.

وأكد الحسين، ضرورة إبلاغ الوزارة على الرقم 1900، عند رؤية إعلان يفيد بأن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، أو وجود تخفيضات بدون ترخيص، أو مسابقات بلا تصريح، وعدم وجود بطاقة سعر على السلعة المعروضة، وعدم تعريب الفاتورة، واكتشاف وجود اختلاف بين سعر الرف وسعر الكاشير، أو وجود أجهزة كهربائية وإلكترونية بضمان أقل من سنتين، بالإضافة إلى المنتجات التي بدون بيانات.