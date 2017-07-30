ملك البحرين يستقبل وزراء خارجية الدول الأربع في المنامة - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في قصر الصخير بالمنامة، السبت، وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزراء خارجية دول الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية يرافقهم معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، وذلك بمناسبة الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب الذي سيعقد الأحد في العاصمة البحرينية المنامة.

ونقل وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – إلى جلالة ملك مملكة البحرين.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله آل الشيخ.