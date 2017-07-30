مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 19 مليون لتر ماء في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي الذي يموله ويتابعه في عدة محافظات يمنية، حيث جرى توزيع أكثر من 19 مليون لترماء من بداية المشروع، و625 خزان ماء سعة 1,000 لتر , و9,158 خزان سعة 20 لترًا في محافظات الجوف ولحج وعدن وسقطرى.

وجرى استهداف الساحل الغربي لوجود ما يقارب 5 آلاف أسرة نازحة من البريقة إلى مدينة المخا والقرى المحيطة بتوزيع حوالي 30 خزان سعة 1,000 لتر بمعدل 500,000 لتر من الماء.

وأتى مشروع الإمداد المائي في وقت تعاني فيه عدد من المحافظات اليمنية من شحة مصادر المياه وصعوبة الوصول إليها ليمثل إغاثة إنسانية عاجلة أسهمت في تخفيف المعاناة وخاصة في تجمعات النزوح و يتم الآن الترتيب للتدخل في باقي المحافظات.