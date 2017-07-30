ميادة الحناوي تعود للجمهور اللبناني بحفل في تعنايل - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

بعد غياب نحو عامين عن لبنان عادت المطربة السورية ميادة الحناوي من جديد لتقدم حفلا في تعنايل بمحافظة البقاع جذب جمهورا كبيرا من عشاق النغم الشرقي والصوت الدافئ ” لمطربة الجيل ” كما يسميها السوريون.

وعن لبنان وعودتها إليه بعد آخر ظهور لها في بعلبك عام 2015 قالت ميادة قبيل الحفل بمهرجان ” ستاديا كاسكادا ” يوم الجمعة ” أحب جمهوره وأحترمه لأنه مثقف ويقدّر الفن الأصيل ” .

وما أن أطلت على المسرح حتى راحت تستعيد كامل مشوارها الفني الذي امتد لأكثر من أربعة عقود من خلال باقة من أبرز أغانيها استهلتها بأغنية ” أنا مخلصة لك أنا ” مخاطبة فيها الجمهور الذي جاء بالآلاف من كل الأنحاء ليراها ويستمع إلى صوتها العذب.

وانساب صوت ميادة (57 عاما) في ليل لبنان كفتاة عشرينية مفعمة بالحيوية خاصة وهي ترتدي فستانا أسود براقا اختارته لهذه السهرة مع نجاحها في إنقاص وزنها بشكل لافت مما منحها إطلالة غاية قي التألق.

وكان من بين ما قدمت (مهما يحاولو يطفو الشمس) و(أنا الحب اللي كان) و(أنا اعمل إيه) و(سيدي أنا) وأيقونتها الأروع (أنا بعشقك) التي طالب بها الجمهور منذ بداية السهرة واضطرت الفنانة السورية أن تعيد أدائها في نهاية السهرة التي لم يكن الجمهور يريد لها أن تنتهي.

وفي الختام كانت أغنية (حبينا واتحبينا) من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدي.