بالفيديو.. الرئيس السوداني يغني مع الفنانين في جلسة طربية - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للرئيس السوداني عمر البشير وهو يغني أغنية شعبية أثناء زيارة له للاطمئنان على صحة الفنان السوداني حمد الريح.

وأظهر الفيديو المتداول الرئيس البشير متفاعلا مع أغنية شعبية في جلسة طرب في منزل الفنان حمد الريح وبصحبة نخبة من الفنانين السودانين.

وأبان المقطع المصور تعليق الرئيس السوداني على أهمية الفن ودوره في توحيد هوية الشعب السوداني.