بالفيديو.. الرئيس السوداني يغني مع الفنانين في جلسة طربية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الرئيس السوداني يغني مع الفنانين في جلسة طربية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للرئيس السوداني عمر البشير وهو يغني أغنية شعبية أثناء زيارة له للاطمئنان على صحة الفنان السوداني حمد الريح.
وأظهر الفيديو المتداول الرئيس البشير متفاعلا مع أغنية شعبية في جلسة طرب في منزل الفنان حمد الريح وبصحبة نخبة من الفنانين السودانين.
وأبان المقطع المصور تعليق الرئيس السوداني على أهمية الفن ودوره في توحيد هوية الشعب السوداني.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17985 ] نشر منذ 53 دقيقة
هههههههههه هههههههههه
قبل الربيع العربي ماكنا نسمع بمثل هالأشياء
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 9430 ] نشر منذ 51 دقيقة
ههههههه
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17985 ] نشر منذ 49 دقيقة
شوية حماس وايحذف العمامه ويقوم يلعب بالخيزرانه🤗🤗🤗
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 958 ] نشر منذ 37 دقيقة
عاش واقف👏😅👏😅
على يمين المقطع واحد يشبه
الفنان المصري احمد بدير
لكن الفرق اللون والنظارة
👏😂👏😂👏😂
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 958 ] نشر منذ 37 دقيقة
عاش واقف👏😅👏😅
على يمين المقطع واحد يشبه
الفنان المصري احمد بدير
لكن الفرق اللون والنظارة
👏😂👏😂👏😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 9430 ] نشر منذ 31 دقيقة
هههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30848 ] نشر منذ 12 دقيقة
بارك الله فيك يافخامة الرئيس على هذه الزيارة المباركه بإذن الله ,,,