إحالة المراهقين الأربعة العابثين بكاميرا ساهر إلى دار ملاحظة - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

أعلن مدير مرور منطقة نجران، العقيد يحيى الشهري، أنه تم إحالة الـ 4 مراهقين الذين قُبض عليهم إثر إقدامهم على تخريب أحد أجهزة الرصد الآلي ” ساهر ” إلى دار الملاحظة لكونهم أحداثا.

وأوضح أن المقبوض عليهم لم تتجاوز أعمارهم سن السابعة عشرة، مشيرا إلى أنه تم إحالة أوراق قضيهم لفرع النيابة العامة لتطبيق الأنظمة عليهم بحكم الاختصاص.

يشار إلى أن المراهقين الأربعة ظهروا بمقطع فيديو متداول يعتدون على أجهزة الرصد الآلي ” ساهر ” في موقعين مختلفين بنجران. ⁠⁠⁠⁠