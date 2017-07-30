الأمير محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد نشيلي - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لوالد وذوي الشهيد وكيل الرقيب محمد بن موسى نشيلي من منسوبي القوات البرية ، الذي استشهد في ميدان الشرف والبطولة بالحد الجنوبي دفاعاً عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته.

وعبّر سموه أثناء زيارته، لمنزل والد الشهيد بقرية ” أم الحجل ” في محافظة أبو عريش مساء اليوم ، عن فخر واعتزاز الجميع بما قدمه الشهيد فداء لدينه ووطنه، سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

حضر واجب العزاء ، مدير عام شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني ، ومحافظ أبو عريش محمد بن ناصر بن لبدة ، وشيخ شمل قبائل المسارحة الشيخ حسين بن أحمد إدريس فقيهي وعدد من المسؤولين.