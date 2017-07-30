ملك المغرب يصدر عفوًا عن 40 معتقل - صحيفة صدى الالكترونية

الرباط(صدى):

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفواً عن 40 من معتقلي ما يسمى بـ ” حراك الريف ” ، لكن القرار لم يشمل القيادات المسجونة لتلك الاحتجاجات الاجتماعية.

وتم إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين ضمن 1187 شخصاً بمناسبة الذكرى الـ18 لتولي الملك محمد السادس عرش البلاد. ومن بين من جرى إطلاق سراحهم ” مجموعة معتقلين لم يرتكبوا جرائم أو أعمال خطيرة خلال أحداث الحسيمة (عاصمة الريف) آخذاً في الاعتبار أحوالهم الأسرية والإنسانية ” .

ويوجد حالياً نحو 200 معتقلا بين الحسيمة والدار البيضاء، لمشاركتهم بشكل أو بآخر في الاحتجاجات الاجتماعية. وكانت هناك توقعات كبيرة في الريف وفي المغرب بصدور العفو الملكي، الذي كان من بين المطالب الأساسية للاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر الماضي مع مصرع بائع سمك سحقاً في عربة لجمع القمامة وتواصلت مع المطالبة بتوفير فرص عمل وبناء مستشفيات وطرق.