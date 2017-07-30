بالفيديو : النصر يخسر امام الزمالك في البطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد الاشرم(صدى):

انتصر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري على نظيره نادي النصر 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات بالبطولة العربية للأندية 2017.

تقدم للزمالك لاعبه حازم إمام في الدقيقة الأولى، وتعادل للنصر ليونادرو بيريرا في الدقيقة 15، قبل أن يتقدم الزمالك عن طريق محمود حمدي الونش في الدقيقة 37.

ويواجه الزمالك المصري نظيره النصر السعودي، في لقاء تحصيل حاصل بالبطولة العربية (مصر 2017)، حيث تأهل الفتح المغربي للدور نصف النهائي عن المجموعة الثانية.

وبهذا الفوز يرفع الزمالك رصيده للنقطة الرابعة، بينما تجمد رصيد النصر السعودي عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة الثانية.