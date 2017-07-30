بالفيديو : النصر يخسر امام الزمالك في البطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو : النصر يخسر امام الزمالك في البطولة العربية
انتصر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري على نظيره نادي النصر 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات بالبطولة العربية للأندية 2017.
تقدم للزمالك لاعبه حازم إمام في الدقيقة الأولى، وتعادل للنصر ليونادرو بيريرا في الدقيقة 15، قبل أن يتقدم الزمالك عن طريق محمود حمدي الونش في الدقيقة 37.
ويواجه الزمالك المصري نظيره النصر السعودي، في لقاء تحصيل حاصل بالبطولة العربية (مصر 2017)، حيث تأهل الفتح المغربي للدور نصف النهائي عن المجموعة الثانية.
وبهذا الفوز يرفع الزمالك رصيده للنقطة الرابعة، بينما تجمد رصيد النصر السعودي عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة الثانية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9430 ] نشر منذ 42 دقيقة
خيرها في غيرها
alfahd42[ عدد التعليقات: 9430 ] نشر منذ 42 دقيقة
ان شاء الله تصير درس لكم البطولة
alfahd42[ عدد التعليقات: 9430 ] نشر منذ 42 دقيقة
موفقين يا عالميين
alfahd42[ عدد التعليقات: 9430 ] نشر منذ 41 دقيقة
والله يوفق الهلال بكره
سعد[ عدد التعليقات: 995 ] نشر منذ 15 دقيقة
الفريدي ياعااااااااااااالم لاعب غير طبيعي فناااااااااااااااااان اقسم بالله فناااااااااان لو يبي يلعب كوره ابغى رقمه افهمه من يوم هو في الهلال فن على فن لاعبب من الطراز النادر ليش ليش مع الهلال والاتحاد والنصر مانجح وش المشكله
اما بخصوص البطوله فواضح من طريقة لعب المدرب في الثلاث مباريات انها معسكر في اللاعبين المشاركين وفي تغيير الخطه كل مباراه بعكس الفرق الاخرى نفس المجموعه نفس التشكيله
alfahd42[ عدد التعليقات: 9430 ] نشر منذ 12 دقيقة
الفريدي مزاجيه
اذا لعب بعقل ابشر برجال واذا لعب بنفسيه ابشر عنفصة
alfahd42[ عدد التعليقات: 9430 ] نشر منذ 11 دقيقة
لو لعب بدون مزاجيه بعقل بتشوفه نجم كبير