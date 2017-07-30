المقاتلات التركية تقصف مناطق في شمال العراق - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

أكد مسؤول الإعلام في حزب العمال الكردستاني بإقليم كردستان العراق، بختيار دوكان، اليوم السبت، أن مقاتلات تركية قصفت مناطق تابعة لقضاء عمادية التابع لمحافظة دهوك (180 كيلومتراً شمال الموصل) بذريعة استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني.

وقال دوكان، إن ” الطائرات التركية قصفت وبشكل مكثف سفوح جبل متين في قضاء العمادية خاصة قرية (سركلي القديمة) ومناطق كيزاني ” ، موضحاً أن ” القصف تسبب في حالة هلع بين أهالي القرية ” .

وأكد دوكان ” عدم وقوع إصابات مادية رغم اندلاع النيران بمناطق القصف ” ، مضيفاً أن القصف لم يسبب أي خسائر بشرية بين صفوف مسلحيهم.

يذكر أن الطائرات الحربية التركية تقوم بقصف أهداف لحزب العمال الكردستاني شمال العراق منذ استئناف الحزب عملياته العسكرية ضد أهداف في تركيا في منتصف عام 2015.