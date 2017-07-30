بالصور.. " مدني عسير " يحاصر حريقين مختلفين في أشجار وحشائش - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير، من محاصرة حريقين شبا في موقعين مختلفين، أحدهما في النماص شمال منطقة عسير، والآخر في جبال بمركز طبب شمال غرب أبها.

وقال المتحدث الرسمي باسم مدني عسير، العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، إنه مساء اليوم السبت باشر مدني النماص بلاغًا عن وقوع حريق في مزرعة بقرية أبو قبيس بالنماص في أعشاب وحشائش بمساحة تقدر 30*20 مترًا، وقامت الفرق باحتواء وإخماد الحريق. وأرجع ” العاصمي ” السبب إلى قيام صاحب المزرعة بالتخلص من الأعشاب والحشائش، ما أدى إلى امتداد النيران.

من جهة أخرى، كشف العقيد محمد العاصمي، أنه مساء اليوم السبت، باشر مدني أبها بلاغًا عن نشوب حريق في أرض جبلية بالقرب من قرية آل صدامي، بمركز طبب شمال غرب أبها في أشجار وأعشاب وحشائش بمساحة تقدر بـ 30*70 مترًا، حيث قامت فرق الإطفاء باحتواء وإخماد الحريق فيما لم يصاحبه أي إصابات أو إشكاليات ولله الحمد، ويعود سبب الحريق إلى عبث مجهولين وجدوا بالموقع الجبلي ما أدى إلى انتشارها وفي مواقع متفرقة.