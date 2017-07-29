بالفيديو : سعيد العويران يكذب رواية " سمية الشيخ " في مقطع " سوسو " - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو : سعيد العويران يكذب رواية ” سمية الشيخ ” في مقطع ” سوسو “
كشف اللاعب الدولي السابق سعيد العويران مع الإعلامي فهد التوم في برنامجه اليوتيوبي حقيقة المقطع الذي جمعه مع إعلامية في مركبة يتجولان في إحدى الدول العربية.
وكانت الإعلامية بقناة الحرة ” سمية الشيخ ” أكدت في تصريحات صحافية سابقة أن الفيديو الذي جمعها بالعويران بمركبته وهمها في حالة انسجام تام مع أغنية رومانسية للفنان عبد المجيد عبد الله، وهو يردد كلمة ( سوسو ) ، كان من أجل برنامج رمضاني؛ إلا أن النجم الدولي السابق أكد أنه لا يعرفها وأنها دعته لوجبه عشاء في أحد المطاعم.
رواية الإعلامية بعد انتشار الفيديو بأن المقطع يعود لمشهد من مسلسل سوف يتم عرضه في شهر رمضان الماضي موضحة بأن الفقرة التي ظهرت بها داخل المركبة مع اللاعب سعيد العويران ما هي إلا جزء من ذلك المسلسل كما أنها استنكرت بعض الردود المصاحبة لانتشار الفيديو قبل معرفة الحقيقة.
وكانت الإعلامية سمية الشيخ سبق وأن عملت بوزارة الثقافة والإعلام مذيعة في القناة الإخبارية واستمرت ما يقارب الخمس سنوات وانتقلت بعد ذلك إلى قناة الحرة.
جدير بالذكر أن ” صدى ” سبق وأن انفردت في الإشارة إلى المقطع الذي أحدث جدلا حينها بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الخبر الذي حمل العنوان ” بالفيديو.. سعيد العويران يظهر برفقة فتاة بمقطع مثير للجدل “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30848 ] نشر منذ 1 ساعة
لا معنى ولا هدف
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 958 ] نشر منذ 1 ساعة
يأجر الدور الثاني🍻🍺
ويصور نفسه بالفضايح
ويصحى يقول
انا ما اعرف شئ ولا سويت شئ
علومك سواد وجه
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 958 ] نشر منذ 1 ساعة
يأجر الدور الثاني🍻🍺
ويصور نفسه بالفضايح
ويصحى يقول
انا ما اعرف شئ ولا سويت شئ
علومك سواد وجه
مغابش[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه
فضحة العويران قال ايه برنامج رمضاني
الله يستر علينا وبس
alfahd42[ عدد التعليقات: 9430 ] نشر منذ 54 دقيقة
كلبه تكرمون شافت انها في قنواتنا ماتاخذ حريتها راحت للحره وهي تعرف الحره تبع من
احمد الحازمي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله ياخذه وش تبون فيه لا ويدعي لناس ادع لنفسك اول
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 46 دقيقة
ياحبيبي يابوعويران
ذيك الايام كنت لاعب مشهور وماعليك كلام لكنك خربت ام امها بعد الاعتزال ههههه
اي نعم في كثير من نوعية سعيد العويران يعيشون مرحلة ضياع مثله ويمكن اشد بس متسترين
لكن ياسعيد واضح انك مجنون شهرة لو على حساب سمعتك
الله يهديك ويهدي من هم في شاكلتك
——> يبتسي
العرجاني[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 28 دقيقة
لاتشتري العبد الا بيدك العصاء غره زمانه كويحه
alfahd42[ عدد التعليقات: 9430 ] نشر منذ 26 دقيقة
ههههههه يالعرجاني اجلده