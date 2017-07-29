بالفيديو : سعيد العويران يكذب رواية " سمية الشيخ " في مقطع " سوسو " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشف اللاعب الدولي السابق سعيد العويران مع الإعلامي فهد التوم في برنامجه اليوتيوبي حقيقة المقطع الذي جمعه مع إعلامية في مركبة يتجولان في إحدى الدول العربية.

وكانت الإعلامية بقناة الحرة ” سمية الشيخ ” أكدت في تصريحات صحافية سابقة أن الفيديو الذي جمعها بالعويران بمركبته وهمها في حالة انسجام تام مع أغنية رومانسية للفنان عبد المجيد عبد الله، وهو يردد كلمة ( سوسو ) ، كان من أجل برنامج رمضاني؛ إلا أن النجم الدولي السابق أكد أنه لا يعرفها وأنها دعته لوجبه عشاء في أحد المطاعم.

رواية الإعلامية بعد انتشار الفيديو بأن المقطع يعود لمشهد من مسلسل سوف يتم عرضه في شهر رمضان الماضي موضحة بأن الفقرة التي ظهرت بها داخل المركبة مع اللاعب سعيد العويران ما هي إلا جزء من ذلك المسلسل كما أنها استنكرت بعض الردود المصاحبة لانتشار الفيديو قبل معرفة الحقيقة.

وكانت الإعلامية سمية الشيخ سبق وأن عملت بوزارة الثقافة والإعلام مذيعة في القناة الإخبارية واستمرت ما يقارب الخمس سنوات وانتقلت بعد ذلك إلى قناة الحرة.

جدير بالذكر أن ” صدى ” سبق وأن انفردت في الإشارة إلى المقطع الذي أحدث جدلا حينها بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الخبر الذي حمل العنوان ” بالفيديو.. سعيد العويران يظهر برفقة فتاة بمقطع مثير للجدل “.